"อิสระ" ไม่มีวาระซ่อนเร้น! "ไอซ์-​หัทกร" ผู้สมัคร ส.ก.เบอร์ 2 เขตยานนาวา ยึดหลักวาระประชาชน เปลี่ยนยานนาวาด้วยข้อมูลโปร่งใส

"อิสระ" ไม่มีวาระซ่อนเร้น! ไอซ์-"หัทกร โกศลจิตร์" ผู้สมัคร ส.ก.เบอร์ 2 เขตยานนาวา ลุยสนามเลือกตั้ง ชูกลไกคนทำงาน "สร้าง-ปรับปรุง-ยกเลิก" ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ ยึดหลักวาระประชาชน มุ่งเปลี่ยนยานนาวาด้วยข้อมูลที่โปร่งใส พร้อมชวนคนกรุงฯร่วมกำหนดอนาคต 28 มิ.ย. นี้
นางสาวหัทกร โกศลจิตร์ "ไอซ์" ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) อิสระ เบอร์ 2 เขตยานนาวา เปิดเผยถึงการลงพื้นที่หาเสียง ส.ก.ว่า ลงพื้นที่ ทุกวันไม่มีวันหยุด เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน เน้นศึกษา ปัญหาของคนในพื้นที่ ซึ่งก็พบปัญหาหลากหลาย แต่บางปัญหาเป็นปัญหาซ้ำซาก โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจาก กลุ่มผู้อยู่อาศัยบางส่วนรุกล้ำกีกขวางทางน้ำ ส่งผลให้รัฐเข้าไปดำเนินการอะไรได้อย่างลำบาก ซึ่งการแก้ปัญหาต้องเป็นไปโดยความละมุนละม่อม เพราะการจะให้ชาวบ้าน ซึ่งอยู่กันมานาน ย้ายออกจากพื้นที่ ก็ต้องมีการพิจารณาเงินเยียวยาอย่างเป็นธรรม ที่สำคัญกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง ดังนั้นจะใช้วิธีการหักพร้าด้วยเข่าไม่ได้ เขตและประชาชนในพื้นที่ต้องมีการเจรจาพูดคุยกัน ซึ่งตอนนี้ก็มีบางส่วนที่ย้ายออกจากพื้นที่ไปบ้างแล้ว ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องบูรณาการความคิดระหว่างรัฐและประชาชน โดยเฉพาะบริเวณชุมชนโรงสี เขตยานนาวาเป็นพื้นที่ความเสี่ยงระดับ4ของกรุงเทพฯ เพราะเป็นพื้นที่ฟันหลอ เมื่อมีน้ำหนุนหรือมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ชาวบ้านต้องเจอภาวะน้ำท่วมทุกปี จึงอยากผลักดันให้เกิดการสร้างเขื่อน ซึ่งจะเป็นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืน
นางสาวหัทกร กล่าวว่า ตน ในฐานะผู้สมัครอิสระ อยากอาสาเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯเขตยานนาวา โดยมุ่งหวังที่จะทำกรุงเทพฯให้เป็นไปได้ ซึ่งกลไกของคนทำงานต้อง "สร้าง-ปรับปรุง-ยกเลิก"โดย "สร้าง" หมายถึงสร้างข้อบัญญัติกติกาใหม่ ที่ยังไม่มีเพื่อนตอบโจทย์ยุคสมัย ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว "ปรับปรุง"หมายถึงการปรับปรุงข้อบัญญัติ กติกาที่ไม่ตอบโจทย์ อัปเดตให้ทันวิถีชีวิตในปัจจุบัน ส่วน"ยกเลิก"ข้อบัญญัติหมายถึงกติกาที่ตกยุค และไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป หากได้เข้าไปตัวแทนพี่น้องประชาชนใน ส.ก. ปีแรกจะดำเนินการทันที ทั้งการแก้ไขและออกข้อบัญญัติใหม่ๆ
ทั้งนี้ตนจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ผ่านมาให้คำปรึกษาประชาชนในชุมชนมาโดยตลอด จึงสัมผัสได้สารพัดปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวยานนาวา ขณะเดียวกันก่อนที่จะอาสารับใช้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตยานนาวา ตนเองเคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคการเมืองระดับประเทศมาแล้ว จึงเข้าถึงเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ เพราะนอกจากปัญหาน้ำท่วม ยังมีปัญหาอีดหลายเรื่อง อาทิ น้ำครำ ไฟฟ้า ทางเท้าถนนชำรุด ปัญหาที่จอดรถ การอัปเกรดโภชนาการศูนย์เด็กเล็กโดยอยากพลักดันงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณ 32 บาทต่อคน เพื่อให้โภชนาการของเด็กดีขึ้นและช่วยลดภาระของผู้ปกครองทั้งนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนที่จะต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยกัน
นอกจากนี้ อยากยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งพบว่าในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน บางพื้นที่ต้องเพิ่มแสงสว่าง ติดตั้งกล้องซีซีทีวี แก้ปัญหาอาชญากรรม พร้อมผลักดันให้รัฐเข้าไปดูแลถนนส่วนบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล เป็นถนนบุคคลธรรมดา เพราะหากเป็นนิติบุคคล มีข้อบัญญัติกรุงเทพฯที่ให้หน่วยงานรัฐสามารถเข้าไปดูแลได้ ทั้งดูท่อระบายน้ำ ไฟแสงสว่าง และการจัดเก็บขยะ แต่ถ้าในกรณีเป็นหมู่บ้านทิ้งร้างหน่วยงานรัฐเข้าไปดูแลได้ แต่ในกรณีที่ถนนส่วนกลางยังเป็นของบุคคลธรรมดา ทำให้การแก้ไขของหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างยากลำบาก ส่งผลให้ชาวบ้านต้องจัดการกันเอง จึงอยากผลักดันให้มีการยื่นข้อบัญญัติใหม่ของกรุงเทพฯ ให้ที่ดินเหล่านี้ ซึ่งถูกใช้เป็นทางสาธารณะ และมีลักษณะที่ไม่สามารถกลับมาเป็นทรัพย์สินคนใดได้แล้ว สามารถเข้าไปดูแล สาธารณูปโภคต่างๆได้ ซึ่งจะส่งผลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สัตว์เลี้ยงด้วย ดูแลทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เพราะพบว่า 70% ของชุมชนมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมาและแมว รวมถึงแมวและสุนัขจรจัดที่แพร่ระบาด ก็จะต้องมีการจัดทำวัคซีนด้วย
นางสาวหัทกร กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ลงหาเสียงในนามผู้สมัคร ส.ก.อิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง ทำงานอย่างไม่มีวาระซ่อนเร้น พร้อมย้ำด้วยว่า ทีมคนทำงาน ส.ก.ต้องทำงานเมืองด้วยข้อมูลที่โปร่งใส ยึดวาระคนและพื้นที่เป็นหลัก ดังนั้นอยากให้พี่น้องประชาชน คนกรุงเทพฯออกมาใช้สิทธิ์ ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ โดยเลือกผู้ว่ากรุงเทพฯและสมาชิกสภากรุงเทพฯ อยากสร้างกรุงเทพฯแบบไหนไปเลือกตั้งกัน แล้วก็หวังว่าจะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้าไปนั่งในสมาชิกสภากรุงเทพ เพื่อผลักดันข้อบัญญัติต่างๆ ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนเขตยานนาวา ด้วยความมุ่งมั่น คนทำงาน กรุงเทพฯเป็นไปได้