"เสรีพิศุทธ์" ให้ถ้อยคำกกต.ยันนายกฯผิดจริยธรรมรุกเขากระโดง ฉะกกต.ถลุงภาษีโล๊ะเบนซ์-เก้าอี้ก่อนซื้อใหม่

หัวหน้าเสรีรวมไทย ให้ถ้อยคำกกต.ยัน "อนุทิน" มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมบุกรุกที่ดินเขากระโดง ฉะกกต.ถลุงภาษีปชช.โล๊ะรถเบนซ์-เก้าอี้ ก่อนซื้อรับกกต.ใหม่
วันนี้ (23มิ.ย.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เข้าให้ถ้อยคำต่อฝ่ายสืบสวนฯ ของสำนักงานกกต.กรณีก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้องขอให้กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มท. และนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4)เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากเหตุเพิกเฉยไม่ดำเนินการเพิกถอนที่ดินเขากระโดงจ.บุรีรัมย์ ทั้งที่มีคำพิพากษาศาลปกครองว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนได้ให้ถ้อยคำยืนยันตามคำร้องและพยานหลักฐานที่ได้ยื่น รวมถึงได้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม และได้ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมกับฝ่ายสืบสวนของกกต.ในวันนี้ไปว่า ที่นายอนุทินอ้างว่าไม่ได้มีที่ดินที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์แม้แต่ตารางนิ้วเดียว เพราะบ้านที่นายอนุทินมีชื่อพักอาศัยอยู่เป็นบ้านของนายเนวิน ชิดชอบ ดังนั้นจึงไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนั้น ความจริงหลังปี58ที่มีการตั้งพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทินมีแนวความคิดจะลงเลือกตั้งจึงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในบ้านของนายเนวินที่บุรีรัมย์ ซึ่งมีที่ตั้งบุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ โดนก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา นายอนุทินอ้างได้ว่าไม่รู้ว่าที่ดินนั้นผิดกฎหมาย แต่ปี60ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วว่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของบ้านนายเนวิน และสนามแข่งรถเป็นที่ดินของการรถไฟ นายอนุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีแล้วจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ โดยควรตระหนักว่าตัวเองอยู่ในที่ที่ผิดกฎหมายต้องย้ายออก แต่ก็ไม่ดำเนินการ ซ้ำยังอยู่ต่อและลงเลือกตั้งเรื่อยมา แม้กระทั่งในปี66 ที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาชัดเจนให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนด้วยแต่นายอนุทินก็ยังเพิกเฉย
การที่เพิกเฉย ทั้งที่มีคำพิพากษาทั้งศาลฎีกา ศาลปกครองถึง4 คำพิพากษา แล้วยังดื้ออยู่ตรงนั้นก็เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆของนายเนวินและพวกพ้อง และก็เท่ากับว่านายอนุทินก็บุกที่ดินของการรถไฟด้วย ซึ่งผมก็บอกกับเจ้าหน้าที่กกต.ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับตาสีตาสา ที่จะทำอะไรมันก็ไม่กระทบกับประเทศชาติ แต่นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี นายไชยชนกเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม กำลังจะเอาภาษีคนไทยไปซื้อ TH-AI พันกว่าล้าน หากให้อยู่ต่อไปประเทศชาติจะยิ่งเสียหาย จึงขอให้กกต.รีบทำ เพราะที่ผมเอาหลักฐานมายื่นก็ชัดเจนอยู่แล้ว"
ส่วนที่อ้างว่ากรมที่ดินกำลังพิสูจน์สิทธิและเพิกถอนที่ดินเป็นรายแปลง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เป็นการตะแบง ขอให้ไปอ่านคำพิพากษาศาลปกครองซึ่งเขียนไว้ชัดเจนอแล้ว
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่าในระหว่างที่ขึ้นไปให้ถ้อยคำเจ้าหน้าที่กกต.นั้นเห็นเก้าอี้ และอุปกรณ์สำนักงานยังใหม่ๆวางอยู่จำนวนมาก นึกว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ บอกว่าเป็นของเก่าจะเอาไปประมูล และยังบอกว่ามีรถเบนซ์กกต.เก่าอีก 8 คันซึ่งยังใหม่อยู่ ก็จะเอาไปประมูล แล้วจะซื้อใหม่ ห้องก็ทำสีใหม่ ฟังแล้วรู้สึกเสียดายมาก
"ผมฟังแล้วโอ้โห เสียดายภาษีพี่น้องประชาชน ถลุงงบประมาณประเทศชาติกันแบบนี้หรือกกต.ไม่สำนึกหรือว่า โต๊ะ เก้าอี้ รถเหล่านี้มันมาจากภาษีพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เป็นกกต.มาใหม่ก็ต้องเอารถเบนซ์คันใหม่ สีห้องก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมด ฝากเตือนไปด้วย"