นายกฯ ยันสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาปกติ F-16 ขึ้นบินฝึกซ้อมวงรอบปกติ ลั่นเราเป็นผู้เลือก เดินหน้าเจราจา

นายกฯ ยันสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ปกติ ไม่ต้องกังวล ย้ำชัดไทยไม่มีพฤติกรรมยั่วยุ-ไม่ก้าวก่ายอธิปไตยของใคร ส่วนกรณี F-16 ขึ้นบินเป็นเพียงฝึกซ้อมวงรอบปกติ พร้อมลั่น "The choice is ours" ปมเดินหน้าเจรจา ส่วนฝั่งเมียนมาพร้อมรับมือตามหลักมนุษยธรรม ก่อนผลักดันกลับเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 23 มิ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชาว่า ปกติไม่ต้องกังวลใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่อง ความมั่นคงทางด้านชายแดน หรือกังวลว่าจะมีการคุกคามโจมตี รุกรานไม่มีแน่นอน
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ พบเครื่องบินขับไล่ F-16 ขึ้นบิน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้รับรายงานมาว่าเป็นวงรอบปกติ อย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรม การยั่วยุ เพราะนั้น ไม่ใช่วิสัยเรา ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่ วิธีการของกองทัพเราคือการตั้งมั่น อยู่ในที่ของเรา เราไม่รับการคุกคาม จากสตูหรือว่าใคร แต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อน ชัดเจน
เมื่อถามว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะสามารถเดินหน้า ประนอมภาพบังคับได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการพูดคุยการตกลงกัน ซึ่งเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
เมื่อถามว่าในสถานการณ์แบบนี้แสดงว่าการพูดคุย อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะ เราไม่ได้เดือดร้อน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าThe choice is ours.
เมื่อถามว่า การเมืองในประเทศเขา แต่เอาประเทศเราไปเป็นเหยื่อในการหาเสียงหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องของเขามันมีความจริงอยู่ อย่างไรก็ตามเราจะไปก้าวก่าย การบริหาร หรืออธิปไตยของเขาไม่ได้ เช่นเดียวกับที่เขาจะมาก้าวก่ายการบริหารการตัดสินใจการบริหารราชการแผ่นดินของเราไม่ได้เหมือนกัน
เมื่อถามว่า ฝั่งชายแดนไทย-เมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตามกรอบมนุษยธรรม ที่ผ่านมาช่วงหลังๆ ถ้าเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น เราก็มีแนวทางในการดูแล แต่เมื่อถึงเวลาอันควร เราก็ผลักดันให้เขากลับไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร