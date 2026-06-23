"วรศิษฎ์" เผยพบหลักฐานทุจริตสอบท้องถิ่นปี 68 กว่า 3 พันคน ย้ำเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้อง

รมช.มหาดไทย ระบุการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 มีความคืบหน้า หลังลงนามเอ็มโอยูร่วม 5 หน่วยงานปราบโกง เชื่อมีการโกงมากกว่า 3 พันคน รอตรวจสอบให้ชัดเจนเอาผิด ยอมรับจำนวนผู้เกี่ยวข้องอาจมากกว่าที่เป็นข่าว
ทีทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 23 มิ.ย.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงการตรวจสอบ การทุจริต สอบเข้ารับราชการ ของกรม ที่ ป.ป.ช. และตำรวจไซเบอร์ ว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่น เมื่อปี 2568 ซึ่งมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้น ทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้มีการทำเอ็มโอยู 5 หน่วยงาน ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปป. ดีเอสไอ และ สถ. วันนี้มีการไปพบข้อมูลหลักฐาน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนที่สอบได้ แล้วไม่ได้ทุจริตจะต้องถูกยกเลิกทั้งหมดหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วไป จะมาพูด ณ ปัจจุบัน เพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นกรม สถ.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบ ผู้ที่มารับจัดสอบ ก็รับไปดำเนินการจัดสอบ หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว จึงจะส่งผลกลับมาให้ สถ. ประกาศผลสอบ ดังนั้นในส่วนของ สถ. จะต้องตรวจสอบว่าใครที่เกี่ยวข้อง ใครเกี่ยวข้องเราก็ต้องจัดการทั้งหมด แต่ทั้งหมดอยากจะให้รอข้อมูลที่ชัดเจน ส่วนผลการสอบจะเป็นอย่างไร คนที่เข้ากระบวนการ คนที่จ่ายเงิน จะมีความผิดด้วยหรือไม่ ขอให้ใจเย็นๆ รอข้อมูล ข้อเท็จจริง โดยในส่วนของการว่าจ้าง สถ.จ้าง มศว.
เมื่อถามว่า จะมีการตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการทุจริตมากี่ปีแล้วนั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่าเรื่องอดีตไม่ขอก้าวล่วง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการสอบครั้งนี้
“ตามข่าวบอกมี 3,000 คน แต่ในข้อเท็จจริงผมว่ามีมากกว่านั้น แต่เราเจอเท่าไหร่เราก็ต้องพูดไปตามข้อเท็จจริง ในส่วนจะไปเจอเพิ่มเติม หรือไม่เจอ ค่อยไปว่ากัน โดยจำนวนผู้สอบทั้งหมดมีเป็น 100,000 คน “ นายวรศิษฎ์ กล่าว
นายวรศิษฎ์ ยังกล่าวว่าขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้าง เพราะต้องรอข้อมูลให้ชัดเจนก่อน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดเจนจริงๆ ขอให้รอแป๊บนึงมีข้อมูลแน่นอน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า อันนี้ยังไม่ได้คุยกัน ในส่วนที่ตนรับผิดชอบคือ สถ. ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดการ ส่วนโรงเรียนนายอำเภอคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบเช่นกัน
ส่วนการสอบรวมศูนย์เปิดช่องให้มีการทุจริตหรือไม่นั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า การสอบมีสองแบบ ตั้งแต่ให้ สถ. จัดการเองก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่ง ทำให้ตอนหลังมีการสอบรวมศูนย์ ตอนนี้มีการแบ่งสอบเป็น 10 ศูนย์ ก็จะมีปัญหาอีกแบบนึง ดังนั้น สามารถเกิดการทุจริตได้ทั้งสองรูปแบบ อยู่ที่ว่าเราจะป้องกันอย่างไร จึงเป็นที่มาให้มีการทำเอ็มโอยูร่วมกัน ตั้งแต่การออกข้อสอบ ตรวจ รายงานผล