“ศุภมาส” รับลูก“อนุทิน”ยกระดับบทบาทสตรี สั่งสื่อรัฐ “กรมประชาสัมพันธ์-อสมท”ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่ว ปท. ชูแนวคิด “ผู้หญิงก้าวหน้า ประเทศก้าวหน้า” .

เมื่อวันที่ (22 มิ.ย.)ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบาย “ทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ W-Unity รวมพลังสตรี เชื่อมใจเพื่อการพัฒนา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน หรือ พช. และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดขึ้น โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
นายอนุทิน กล่าวตอนหนึ่งว่า ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิง การยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทย พร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน 3 เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิง ได้แก่ การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงาน การทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัย และการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัว โดยย้ำว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้า ประเทศก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นกัน
ด้านนางสาวศุภมาส กล่าวว่า นโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมองบทบาทสตรีเป็นพลังสำคัญของประเทศ ทั้งในมิติครอบครัว เศรษฐกิจ ชุมชน และความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะผู้นำสตรีในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อนโยบายของรัฐไปสู่ประชาชน และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมนำเครื่องมือสื่อของรัฐมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้นำสตรีระดับตำบล ผู้ประกอบการสตรี ผู้นำกลุ่มอาชีพ เครือข่ายสตรีในชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้ทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้น
“หัวใจสำคัญคือ นโยบายต้องไม่หยุดอยู่แค่บนเวที แต่ต้องเดินทางไปถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ดิฉันจึงมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และ อสมท ร่วมกันขยายสารของนายกรัฐมนตรีให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ใกล้ตัว และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้ผู้นำสตรีทั่วประเทศเห็นโอกาส เห็นบทบาทของตนเอง และเห็นว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” นางสาวศุภมาสกล่าว
ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ใช้ช่องทางสื่อในความดูแลสื่อสารเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำสารนโยบายของรัฐบาล เรื่องราวของผู้นำสตรี สตรีต้นแบบ ผู้ประกอบการสตรี และกลุ่มอาชีพในชุมชน ถ่ายทอดลงถึงระดับตำบล ควบคู่กับการแปลงเนื้อหานโยบายให้เป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้จริง
ขณะที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะร่วมเป็นอีกกำลังสำคัญในการสื่อสารผ่านช่อง 9 MCOT HD และสถานีวิทยุในเครือ อสมท โดยผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เชิดชูผู้นำสตรีต้นแบบ ทั้งสตรีผู้ประกอบการ ผู้นำกลุ่มอาชีพ และสตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ขยายตัวอย่างความสำเร็จ และทำให้สังคมเห็นพลังของผู้หญิงไทยในฐานะผู้ขับเคลื่อนประเทศ โดยเน้นการสื่อสารต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้ายว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานการเมือง เชื่อมั่นว่าผู้หญิงไทยมีศักยภาพสูง หากได้รับโอกาส การสนับสนุน และช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงได้ ผู้หญิงไทยจะเป็นทั้งผู้สร้างรายได้ ผู้นำชุมชน และกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ กรมประชาสัมพันธ์และ อสมท จึงพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ผู้หญิงก้าวหน้า ประเทศก้าวหน้า”
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการ W-Unity นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวศุภมาส และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2026 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการสตรีจากทั่วประเทศ ได้นำสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศักยภาพของชุมชนไทยไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น
ประชาชนและสตรีที่สนใจติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรี สามารถติดตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 9 MCOT HD สถานีวิทยุในเครือ อสมท และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ