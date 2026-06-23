“ทนงศักดิ์” ลงพื้นที่ตลาดกลางนครร่มเกล้า–ตลาดเกรียงไกร ดัน “อนุชา” ชิงผู้ว่าฯ กทม. บรรยากาศประชาชนต้อนรับสุดคึกคัก

วันนี้(23 มิ.ย.)นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร ที่ปรึกษารองหัวหน้าพรรค (ภาคกลาง)พรรคประชาธิปัตย์ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ช่วยนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 หาเสียงที่ตลาดกลางนครร่มเกล้า และตลาดเกรียงไกร ย่านลาดกระบัง โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรรค อาทิ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ร่วมลงพื้นที่
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางพ่อค้า-แม่ค้า และพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ต่างให้ความสนใจเดินเข้าทักทาย ขอถ่ายภาพ และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องตลอดการหาเสียง โดยนายทนงศักดิ์ พร้อมด้วยนายอนุชา คณะผู้บริหารพรรคได้เดินพบปะพูดคุยรับฟังปัญหา และนำเสนอนโยบายอย่างใกล้ชิด ซึ่งหลายจุดได้มีการหยุดพูดคุยและรับฟังปัญหา เพื่อนำมาต่อยอดในนโยบายของพรรค
นายทนงศักดิ์ กล่าวว่า ตลาดกลางนครร่มเกล้า และตลาดเกรียงไกร ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในย่านลาดกระบัง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชนที่มีประชาชนสัญจรและใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตของคนทำมาค้าขายและแรงงานในพื้นที่ การลงพื้นที่ทั้งสองจุดจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเข้าถึง และรับฟังเสียงของประชาชนที่หลากหลายอาชีพ และหลากหลายช่วงวัย
นายทนงศักดิ์ ยังกล่าวว่า วันนี้ได้มาเห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวลาดกระบัง ทำให้มั่นใจว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และนายอนุชา สามารถตอบโจทย์การทำมาหากินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
“ผมขอฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยสนับสนุน นายอนุชา บูรพชัยศรี หมายเลข 5 ให้เข้าไปทำงานเพื่อกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นคนที่มีความตั้งใจจริง เข้าใจปัญหา และพร้อมลงมือแก้ไขทันที เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้นอย่างยั่งยืน วันนี้ขอทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องในพื้นที่ ช่วยกันผลักดันคนทำงานจริง เข้าไปเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นไปด้วยกัน” นายทนงศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้อนายทนงศักดิ์ ยังกล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวกทม.ให้ร่วมกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ ส.ก.ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองหลวง และเลือกผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน