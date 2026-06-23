“กฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา” ผู้สมัคร ส.ก.ภาษีเจริญ เบอร์ 9 กลุ่มคนทำงาน หาเสียงโค้งสุดท้าย พร้อมผลักดันพัฒนาระบบขนส่ง แก้ปัญหารถติด

วันนี้(23 มิ.ย.)นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร ส.ก.เขตภาษีเจริญ เบอร์ 9 กลุ่มคนทำงาน ลงพื้นที่หาเสียงหลายชุมชน เขตภาษีเจริญ รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน พร้อมชูนโยบายเพื่อคนภาษีเจริญ โดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขปัญหารถติด เป็นวาระแห่งชาติ
เนื่องจากเขตภาษีเจริญเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นเร็วมาก มีคอนโดขึ้นหลายโครงการ ปัญหาที่พบอย่างแรก คือ การจราจร ดังนั้นจึงอยากให้ กทม.พัฒนาระบบขนส่งหลายด้านมากขึ้น ปรับปรุงถนนหลักที่เป็นคอขวดที่ทำให้เกิดรถติด
ขณะเดียวกันพร้อมสานงานต่อในฐานะอดีต สก.เขตภาษีเจริญ เพราะที่ผ่านมาตลอด 4 ปี ได้เห็นปัญหา และแก้ปัญหา ที่ไม่ได้แก้เฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว แต่กำลังวางรากฐานให้ภาษีเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยการผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี สำนักการแพทย์ กทม. ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ใกล้บ้าน ลดภาระการเดินทาง และรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคต
นอกจากนี้ยังเกิดการปรับปรุง พัฒนาแนวถนนพุทธมณฑลสาย 1 ให้เป็นระเบียบ และน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนภาษีเจริญในระยะยาว
“ การพัฒนาที่ไม่ได้มองแค่วันนี้ แต่มองไปถึงคนรุ่นต่อไป และตลอดเดือนที่ผ่านมา ผมได้พบกับพี่น้องชาวภาษีเจริญในทุกชุมชน ได้รับฟังทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังต่ออนาคตของพื้นที่แห่งนี้ ยิ่งลงพื้นที่มากเท่าไร ผมยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่า ภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะก้าวไปได้ไกลกว่าวันนี้
ขณะเดียวกันภาษีเจริญไม่ควรเป็นเพียงเขตที่เติบโตตามการขยายตัวของเมือง แต่ควรเป็นพื้นที่ที่คนทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีโอกาส และมีอนาคตที่ดี ผมพร้อมผลักดันทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนภาษีเจริญ”นายกฤษฏ์กล่าว