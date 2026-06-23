“เจเศรษฐ์” นั่งหัวโต๊ะติดตามการบริหารเครื่องจักรกลสาธารณภัย ปภ. พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัย

เมื่อวันที่ (22 มิ.ย.)ที่ห้องประชุม 1 อาคาร3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารเครื่องจักรกลสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 – 18 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกแห่ง และผู้แทนส่วนกลางกรมปภ. เข้าร่วมประชุมฯ
นายเจเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ย้ำแนวทางในการบริหารเครื่องจักรกลสาธารณภัย ปภ. ซึ่งประจำอยู่ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วทุกภูมิภาค ให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ และบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครมูลนิธิ หน่วยกู้ภัย และภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยในพื้นที่ ที่สำคัญให้ทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงและเกิดบ่อยขึ้นในปัจจุบัน
ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปภ. ได้สั่งการให้ทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ตรวจความพร้อมเครื่องจักรกลฯ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันที และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยประเภทใด ในทั่วทุกพื้นที่