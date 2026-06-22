ขบวนการสร้างความเชื่อ เรื่องเหนือมาตรฐาน “ มอก.”

ปรากฏการณ์ “อะไรๆ ก็โทษแต่กู” ทำอะไรก็โดนโทษว่าผิด ขนาดยืนหายใจเฉยๆยังผิด
ปรากฏการณ์นี้ เกิดกับ “เตาหลอมเหล็ก iF”
สงครามการค้าเหล็กเมืองไทยระหว่าง “กลุ่มทุนเก่า” เตาหลอม EAF กับ “กลุ่มทุนใหม่” เตาหลอม IF
คือ แก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมด
กลุ่มผู้ผลิตเหล็กคนไทย กับซิน เคอ หยวน เป็นกลุ่มทุนใหม่จากจีน ใช้เทคโนโลยีหลอมเหล็กระบบ ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หรือ IF ซึ่งผลิตเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เสริมคอนกรีตงานก่อสร้างได้คล่องตัว และราคาถูกกว่า กลุ่มทุนเก่า ที่ใช้เตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF)
แกนนำกลุ่มทุนเก่า ไม่ใช่ “ทุนไทย” แต่เป็น “ทุน10 นายทุน” วางกลยุทธ์เอาไว้แยบยล ต้องการใช้เทคโนโลยีผลิตเหล็กระบบ EAF ที่ต้องลงทุนสูง ทำให้ “ทุนจม” มหาศาล โดยหวังว่า ผลผลิตเหล็กจากเตา EAF ที่มีค่าเฉลี่ยมาตรฐานดีกว่า เตาหลอมระบบ IF จะสามารถทำให้กลุ่มทุนเก่าผูกขาดตลาดค้าเหล็กเมืองไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
แต่ผิดคาด เพราะกลุ่มทุนใหม่จากจีน ซิน เคอ หยวน กลับหักด่าน 18 อรหันต์ ที่กลุ่มทุนเก่า เตา EAF วางแผนไว้ได้อย่างราบคาบแก้ว
เหล็กยี่ห้อ SKY ของ ซิน เคอ หยวน กลุ่มทุนคนไทยซึ่งหลอมจากเตา IF และที่มีต้นทุนต่ำกว่า เตา EAF ก็สามารถทำคุณภาพจนผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ได้เช่นกัน
พอเหล็กออกสู่ท้องตลาดเมืองไทย ทุกคนทราบดีว่า บ้านเราเป็นประเทศกำลังพัฒนา ไม่ใช่ประเทศร่ำรวย การแห่ไปใช้เหล็กราคาถูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เหล็ก เตา IF ขายดี แต่เหล็กทุนเก่า เตา EAF ยอดขายตกฮวบ เดินสายพานการผลิตได้ไม่ถึง 30%
โปรดอย่าพูดว่า “ขาดทุน” เพราะหนักกว่านั้น คือ “ส่อเจ๊ง”
และต้องทำทุกวิถีทางเพื่อ “ต่อลมหายใจ”
ไม่งั้นก็ “ตายสถานเดียว”
ดังนั้น ปรากฏการณ์ “อะไรๆก็กู” จึงเกิดขึ้นกับ เตาหลอมiFอย่างเลี่ยงไม่ได้
เริ่มจากเปิดแนวรบเรื่อง “เหนือมาตรฐาน มอก.”
เพราะเหล็กของ ซิน เคอ หยวน ที่ถูกยึดไปตรวจสอบ ผ่านการรับรองคุณภาพ มอก.
วิธีที่จะ “เตะตัดขา” หยุดสายพานการผลิต ซิน เคอ หยวน ให้ได้ เพื่อไม่ให้เหล็กราคาถูกที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ออกมาขายในตลาดได้ ก็คือ
สร้างเครือข่ายความเชื่อเรื่อง “เหนือมาตรฐาน มอก.”
แผนการนี้ แยบยลและแยบคาย กลุ่มคนที่คิด ต้องไม่ธรรมดา โดยเฉพาะต้องประเมินเอาไว้อย่างดีว่า การสร้างความเชื่อเรื่อง เหนือมาตรฐาน มอก. ตามแผนการนี้ สามารถทำให้เกิดขึ้นในเมืองไทยที่มีระบบนิติรัฐไม่แข็งแรงได้ แต่ไม่สามารถทำในประเทศที่เจริญแล้วมีระบบนิติรัฐเข้มแข็งได้
เรื่องนี้ สังเกตได้ไม่ยาก สามารถดูได้จากประเทศที่มีนิติรัฐแข็งแกร่ง จะจบที่ มาตรฐาน มอก. เป็นสำคัญ
แต่หากประเทศใดไม่จบที่มาตรฐาน มอก. ก็คือประเทศที่ระบบนิติรัฐอ่อนแอ
เหมาะแก่การสร้างความเชื่อ เหนือมาตรฐาน มอก. เป็นอย่างยิ่ง
และกำลังเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยของเราตอนนี้
กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Furnace หรือ IF) ในกระบวนการหลอมเหล็ก ซึ่งเป็นกระบวนการหลอมเหล็กด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อน โดยเทคโนโลยีนี้เป็นเพียงกระบวนการหลอม และคุณภาพของเหล็กเส้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทเตาหลอมเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ดังนั้น เทคโนโลยี IF จึงมีประสิทธิภาพการหลอมสูง เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงในการหลอมเหล็ก และสามารถปรับแต่งองค์ประกอบทางเคมีได้ตามต้องการ
ประหยัดพลังงาน มีอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าในกระบวนการหลอมต่ำกว่าเตาหลอมแบบเอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF)
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ในขณะหลอมจะเกิดฝุ่นและควันน้อยมาก และเมื่อติดตั้งระบบบำบัด (Bag Filter) ที่เหมาะสม จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความสม่ำเสมอของเนื้อเหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ทำให้น้ำเหล็กหมุนเวียนและผสมเป็นเนื้อเดียวกันโดยอัตโนมัติ ทำให้มีองค์ประกอบทางเคมีที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเตา
ควบคุมคุณภาพได้ดี หากมีระบบควบคุมที่ดี เช่น เครื่องวิเคราะห์ OES และการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำ จะสามารถผลิตเหล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ได้อย่างสม่ำเสมอ
ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ กลุ่มเตาiF และซิน เคอ หยวน ใช้ในการหลอมเหล็กจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.
แต่เนื่องจากมีขบวนการสร้างความเชื่อเรื่อง เหนือมาตรฐาน มอก. เกิดขึ้น
ข้อเสนอ เหนือมาตรฐาน มอก. เรื่อง เตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace : LF) ก็เลยต้องนำมาโหมกระพือให้เกิดเป็นกระแสความเชื่อในสังคม
ทั้งที่ มอก. ไม่ได้บังคับให้ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็ก หรือ LF ตราบใดที่มีกระบวนการทำให้น้ำเหล็กบริสุทธิ์ (Refining Process) ที่สามารถกำจัดสิ่งเจือปนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักการเมืองบางคนที่เข้าไปร่วมขบวนการสร้างกระแสความเชื่อ “เหนือมาตรฐาน มอก.” ถึงขั้นออกมาพูดว่า ตอนนี้ เหล็กในท้องตลาดต่างก็ได้มาตรฐาน มอก. เหมือนกัน ตัวนั้นก็ได้มอก. ตัวนี้ก็ได้มอก. แล้วเอาตัวไหนล่ะ
อ้าว..พูดแบบนี้ ก็ส่อให้เห็นชัดเลยว่า ตรรกะหรือระบบเหตุผลในการคิดและพูดใช้ได้ไหม?
เพราะทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ยึดมาตรฐาน มอก. ด้วยกันทั้งนั้น
ถ้าไม่ให้ยึดมาตรฐาน มอก. แล้วจะให้ยึด “มาตรฐานกู” หรืออย่างไร
ทั้งหมดคือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ความพยายามสร้างสถานการณ์ “เหนือมาตรฐาน มอก.” ก็คือ การสร้างภาวะ “มาตรฐานกู” ขึ้นมาในประเทศไทยนั่นเอง