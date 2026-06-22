กกต. ย้ำห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งกทม.-เมืองพัทยา โค้งสุดท้ายนับแต่บัดนี้ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก พร้อมเชิญชวนไปใช้สิทธิวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน
วันนี้ (22มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย้ำเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง สื่อมวลชน ผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็น รวมถึงประชาชนทุกคน งดเปิดเผย ส่งต่อ แชร์ หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยเด็ดขาด
เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็น ธรรมในการแข่งขันทางการเมืองหากฝ่าฝืน มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้าม อาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้สำนักงานฯยังได้เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ เพื่อร่วมกันสร้าง การเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย