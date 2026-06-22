"ปู" จัดงานวันเกิดเรียบง่ายที่ฮ่องกง "แม้ว" นำคนในครอบครัวร่วม ไร้เงาฝ่ายการเมือง

“ยิ่งลักษณ์” จัดงานวันเกิดเรียบง่ายที่ฮ่องกง "ทักษิณ-อิ๊งค์-คนในครอบครัว" ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 59 ฝ่ายการเมืองไม่ได้ร่วมงานเหมือนทุกปี
เมื่อวันที่ (22 มิ.ย.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 59 ในวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า การจัดงานวันคล้ายวันเกิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในปีนี้ไม่ได้จัดใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา มีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2569
ประกอบด้วย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายปิฎก สุขสวัสดิ์ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
ขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วย มีเพียง นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปี เนื่องจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายใน สำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์นั้น เป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายทักษิณ จะเดินทางออกจากเกาะฮ่องกง ประมาณวันที่ 24-25 มิ.ย.นี้