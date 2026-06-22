คลิปโผล่! “ภาวุธ” เล่าประสบการณ์เทรด QRS Global หนึ่งใน 4 โบรกเกอร์ ฟอเร็กซ์ หลังเพิ่งปัดเอี่ยวฟอเร็กซ์

คลิปโผล่! “ภาวุธ” เล่าประสบการณ์เทรด QRS Global รับแต้มแลกทริปฝรั่งเศส แถมได้มือถือใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 โบรกเกอร์ ฟอเร็กซ์ หลังยืนยันไม่เกี่ยวข้องฟอเร็กซ์
วันนี้ (22มิ.ย.) ภายหลังจากที่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์แต่อย่างใด เช่นเดียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่ได้สรุปนายภาวุธ กระทำผิด และยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม กลับพบว่านายภาวุธปรากฏตัวในคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 โบรกเกอร์ ฟอเร็กซ์ ได้ใช้บริการระบบชำระเงิน (Payment Gateway) ของบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (Pay Solutions) ที่นายภาวุธ เคยเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าที่เข้ามาลงทุน โดยดีเอสไอ (DSI) ตรวจพบเส้นทางการเงินเครือข่ายโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยในคลิปดังกล่าว
นายภาวุธได้บอกเล่าประสบการณ์การปรับมุมมองจากนักธุรกิจ สู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพ โดยระบุว่า หลังเข้าเรียนในคลาสเทรดเพียง 2-3 เดือน ทำให้มีความเข้าใจการลงทุนมากขึ้น
นอกจากนี้ นายภาวุธยังกล่าวว่า การเทรดถือเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ เพราะช่วยให้ได้เรียนรู้และติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังได้โชว์รางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ซึ่งระบุว่าได้รับจากการสะสมแต้มผ่านการเทรด พร้อมแสดงความสนใจในแคมเปญสะสมแต้มเพื่อแลกรับสิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสฟรีอีกด้วย