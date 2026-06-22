ระทึก! ตำรวจ ปปป.จ่อขอหมายจับ “บิ๊ก ขรก.” สังเวยรับสินบนรุกป่าภูเก็ต

ตำรวจ ปปป.เตรียมขอศาลออกหมายจับ “บิ๊ก ขรก. - ผู้ประกอบการ” กว่า 10 ราย เซ่นปมเรียกรับสินบนรุกป่าภูเก็ต
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 มีรายงานข่าวแจ้งว่า ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพพฤติมิชอบหรือ ตำรวจ ปปป.ได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยื่นขอต่อศาลออกหมายจับผู้ประกอบการ และ ข้าราชการ มากกว่า 10 คน ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบุกรุกที่สาธารณะ และ เรียกรับสินบนสถานประกอบการที่พัก โรงแรม และ สถานบันเทิง จังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่า จะดำเนินขอศาลออกหมายจับภายในสัปดาห์นี้
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับข้าราชการที่คาดว่า โดนออกหมายจับกว่า 10 ราย เป็นข้าราชการระดับสูงระดับจังหวัด อำเภอ และผู้ประกอบการพื้นที่ภูเก็ตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเรียกรับสินบนปมปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะ