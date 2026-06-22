"เอกนัฏ" แจงตั้งใจเปิดปมทางหลวงเก็บค่าไฟส่องทางรวมกับค่าไฟบ้าน เร่งแยกบิล ลดค่าไฟให้ประชาชน คาดจ่ายโดยไม่รู้ปีละหมื่นล้าน

"เอกนัฏ" ยันตั้งใจเปิดปมทางหลวงเนียนเก็บค่าไฟส่องสว่างข้างทางรวมกับไฟบ้าน ชี้ควรแยกจ่ายเหมือนหน่วยงานราชการอื่น เร่งเดินหน้าแยกบิลทันที ช่วยลดค่าไฟให้ประชาชน เผยปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาท จ่ายโดยไม่รู้
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 มิ.ย.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการเก็บเงินค่าไฟส่งทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนว่า ตนได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน 3 เรื่อง คือ สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์ (การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรก ตั้งแต่ปี 2550-2551 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่ม (Adder) ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชน ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุ ทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูง) เรื่องที่ 2 คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟ และเรื่องอัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้า และอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชน อย่างการทำดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูก ดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวง-ทางหลวงชนบท ก็คือหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนา เพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้อง
ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้ เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ นายเอกนัฏ เปิดเผยว่า มีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วซึ่งจริง ๆ แล้วต้องติดมิเตอร์ แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่ หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไป หากแยกส่วนนี้ออกมาได้ ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลง จากการที่ต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับ 10,000 ล้านบาท ก็ต้องรีบจัดการแก้ไข
นายเอกนัฏ ยืนยันว่า เรื่องนี้ตนตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ และขณะนี้ตนกำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไป โดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบ เราจะได้เห็นให้ชัดว่าตกลงแล้วมันเป็นเท่าไหร่ ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชน และย้ำว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันที