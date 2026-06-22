“ไอซ์” แซะ สส.ภท.ให้รีบออกมาปกป้อง TH-AI เอาใจ "ไชยชนก" เพราะตอนนี้คนที่ไม่มีตำแหน่งกำลังแข่งทำคะแนน

“รักชนก” โพสต์แซะ สส.ภูมิใจไทย ใครยังไม่ได้ออกมาปกป้อง ‘TH-AI Passport’ เอาใจ “ไชยชนก” ให้รีบเลย เพราะตอนนี้คนที่ไม่มีตำแหน่งกำลังแข่งกันทำคะแนน
วันที่ 22 มิ.ย.69 นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork“ ว่า ประกาศ สส.ภูมิใจไทย ท่านไหน โดยเฉพาะที่มีตำแหน่งแห่งที่ ถ้ายังไม่ได้ออกมาปกป้อง TH-AI Passport หรือยังไม่ได้แสดงตัวโอ๋คุณไชยชนก รีบเลยนะคะ ตอนนี้คนที่ไม่มีตำแหน่ง แข่งกันทำคะแนนใหญ่ เห็นใจค่ะ แทนที่จะวัดฝีมือการทำงาน ต้องมาแข่งอะไรแบบนี้”