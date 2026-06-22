ปธ.หอการค้าฯ เชื่อเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ไม่น่าจะชะงักแล้ว เชื่อกรอบเจรจาสหรัฐ-อิหร่านดีขึ้น รัฐบาลมีแผน-ตั้งคณะทำงานรองรับ

“พจน์” แจงไม่ต้องห่วง เศรษฐกิจไตรมาส 4 ไม่น่าจะชะงักแล้ว เชื่อกรอบเจรจาสหรัฐ-อิหร่านดีขึ้น รัฐบาลมีแผนหลายอย่าง รวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุด
วันที่ 22 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส 4 ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงัก ว่า ไม่น่าจะชะงักแล้ว ส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้น ต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งแรก ซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะมองว่ากรอบการเจรจาสหรัฐและอิหร่านน่าจะดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลก็มีแผนหลายอย่าง รวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุด ฉะนั้นไม่ต้องห่วง
ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวสั้นๆ ถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่าน ว่า ขอรอผลการประชุม กรอ.
ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ปลัดคลัง ระบุว่า เพิ่งปิดไปเมื่อตอน 23.00 น. (21 มิ.ย.) และเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมด จะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรอง