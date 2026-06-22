“ภาวุธ” เคลื่อนไหว เผยกำลังเตรียมหลักฐานแจง DSI บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล

“ภาวุธ” เคลื่อนไหว โพสต์เฟซบุ๊กบอกกำลังเตรียมหลักฐานชี้แจง DSI ปมเงินโอนเข้าบัญชี 28 ล้าน ส่อเอี่ยว forex เผยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปี ต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐาน ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่
วันที่ 22 มิ.ย. นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ สส.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ - Pawoot Pongvitayapanu ชี้แจงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นการเข้าให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีที่มีเงินโอนเข้าบัญชี 14 ครั้งจำนวน 28 ล้านบาทภายในวันเดียว และถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (forex) โดยผิดกฎหมายว่า "ช่วงนี้ผมกำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูล เพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ"
นอกจากนี้ นายภาวุธยังได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าว เพื่ออธิบายถึงข้อจำกัดเรื่องเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ โดยชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ครบถ้วน
"เนื่องจาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้ว ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมด ผมได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรค ในลำดับต่อไป"