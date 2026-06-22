“กรณ์–การดี” นำทีมประชาธิปัตย์ ลุยตลาดตรอกหม้อ หนุน “นัชธนัญญ์” เบอร์ 3 ชิง ส.ก.พระนคร

นัชธนัญญ์ ผู้สมัคร ส.ก.เขตพระนคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 ลงพื้นที่ตลาดตรอกหม้อ เขตพระนคร พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และดร.การดี เลียวไพโรจน์ นักอนาคตศาสตร์ ร่วมพบปะพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาการค้าขาย เศรษฐกิจปากท้อง และข้อจำกัดของตลาดชุมชนเมืองเก่า
นางสาวนัชธนัญญ์กล่าวว่า ตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเขตพระนคร สะท้อนปัญหาของคนทำมาหากินในเมือง ทั้งต้นทุนการค้า รายได้ การจัดระเบียบพื้นที่ การเดินทาง จุดจอดรถ ความสะอาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งหลายเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระดับเขต กรุงเทพมหานคร และฝ่ายนิติบัญญัติ
“พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มองการเลือกตั้ง ส.ก. เป็นเพียงสนามท้องถิ่น แต่เห็นว่าปัญหาของพระนครเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองหลวงโดยตรง หลายเรื่องต้องทำงานเป็นทีม ตั้งแต่พื้นที่ สภากรุงเทพมหานคร ไปจนถึงการผลักดันเชิงกฎหมายในระดับประเทศ” นางสาวธนัญญ์กล่าว
นางสาวนัชธนัญญ์ระบุว่า ประสบการณ์การทำงานในระบบกรุงเทพมหานครทำให้เข้าใจข้อจำกัดของการแก้ปัญหาเมือง และเห็นว่าพระนครต้องมีผู้แทนที่รู้ระบบ รู้พื้นที่ และสามารถประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนได้จริง
ทั้งนี้ นางสาวนัชธนัญญ์ขอเชิญชวนประชาชนเขตพระนครออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยบัตรสีชมพู กาเบอร์ 3 เลือก “นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์” พรรคประชาธิปัตย์