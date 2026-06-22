"เจเศรษฐ์-วรศิษฎ์" ลงพื้นที่ติดตามกรณีกันสาดอาคารชั้น 2 ถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมี ร่วงหล่น

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ภายหลังเดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดเลย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสั่งและปฏิบัติราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามกรณีอาคารบริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมี เกิดเหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ร่วงหล่น โดยมี นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
โดยในวันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมี ภายหลังเกิดเหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ร่วงหล่น ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กันสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน และได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งาน และผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร ทั้งนี้ ความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันสาดด้านหน้าอาคารเท่านั้น
"แต่เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจของประชาชน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคาร จำนวน 5 คูหา เป็นการชั่วคราว และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป"