"โสภณ" เปิดค่าย CBTx พื้นที่ต้นแบบ 6 อำเภอบุรีรัมย์ นัด 22 มิ.ย.ระดมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถกแก้กฎหมายที่สภา

ปธ.สภาฯ เปิดค่าย CBTx พื้นที่ต้นแบบ 6 อำเภอบุรีรัมย์ นัด 22 มิ.ย.ระดมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถกแก้กฎหมายที่สภา ชี้แก้ยาเสพติดยั่งยืน ต้องไม่หยุดอยู่ที่การจับกุมหรือการบำบัดรักษา แต่ต้องทำให้ผู้ที่เคยหลงผิดสามารถกลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
วันนี้ (21มิ.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community Based Treatment and Rehabilitation : CBTx) ในพื้นที่จังหวัดบุรัรัมย์ นำร่อง 6 อำเภอ ได้แก่ ลำปลายมาศ คูเมือง พุทไธสง นาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพจน์ และหนองหงส์ โดยบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน เพื่อดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู ไปจนถึงการติดตามหลังกลับคืนสู่ชุมชน
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นายโสภณกล่าวว่า การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพคิดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx) ภายใต้โครงการ “รวมพลัง รักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” ที่ วัดสุวรรณาราม หมู่ 11 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมครั้งนี้มี นายนิสิต วงศ์หทัย นายอำเภอพุทไธสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทไธสง สมาชิกสภาจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
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การเปิดค่าย CBTx รุ่นที่ 1 ของตำบลบ้านเป้า มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 40 คน เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีปัญหายาเสพติดเข้าถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ครอบครัว และทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
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ปัญหายาเสพติดไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อผู้เสพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ และคุณภาพประชากรของประเทศในระยะยาว
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“ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหายาเสพติดจึงเป็นประเด็นที่น่ากังวล เพราะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ ซึ่งล้วนต้องได้รับการดูแลและฟื้นฟู”
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นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมหารือที่อาคารรัฐสภา โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านกฎหมาย การป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัด
ทั้งนี้ นายโสภณ ซารัมย์ ได้กำชับให้พื้นที่นำร่องทั้ง 6 อำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน CBTx อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถกลับมาเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมได้อย่างยั่งยืน
“การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ต้องไม่หยุดอยู่ที่การจับกุมหรือการบำบัดรักษา แต่ต้องทำให้ผู้ที่เคยหลงผิดสามารถกลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ มีอาชีพ มีรายได้ และมีอนาคต เพราะทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศไทย คือประชาชนที่มีคุณภาพ การคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคม จึงเป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว”