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อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด โชว์ความสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี” โมเดลต้นแบบสู้ภัยแล้งทุ่งกุลาฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด โชว์ความสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี” โมเดลต้นแบบสู้ภัยแล้งทุ่งกุลาฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับเส้นไหมไทยสาวมือมาตรฐาน Q สู่ตลาดออนไลน์

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ กลุ่มแปลงใหญ่หม่อนไหมบ้านโนนชัยศรี ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในกลุ่มแปลงใหญ่หม่อนไหมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งโชว์ศักยภาพการยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีระดับประเทศ ประจำปี 2569

นายศรัญญู พูลลาภ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่หม่อนไหมบ้านโนนชัยศรี มีจุดเริ่มต้นจากการทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมระดับครัวเรือนในปี พ.ศ. 2542 มีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 10 ราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และสาวไหมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกลุ่มสามารถยกระดับได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP หม่อนใบ) และรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่หม่อนไหมสำเร็จในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 82 ราย มีพื้นที่ปลูกหม่อนรวม 65 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บ้านโนนชัยศรีและบ้านหนองแคน โดยมีการแบ่งสัดส่วนกิจกรรมของสมาชิกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มปลูกหม่อนเพื่อจำหน่ายใบ 62 ราย และกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อจำหน่ายเส้นไหม 20 ราย

กรมหม่อนไหมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม จึงได้สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2564 ได้สนับสนุนงบประมาณ 3,000,000 บาท ผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการจัดการน้ำในแปลงหม่อน ทำให้ใบหม่อนมีคุณภาพดีและเหมาะสมต่อการเลี้ยงไหมอย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2569 นี้ กรมหม่อนไหมได้ผลักดันงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการสร้างเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมวัยอ่อนเพื่อผลิตไหมหัตถกรรม เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตรังไหม ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและแรงงาน ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มรอบการเลี้ยงไหมให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และโครงการนำเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มแปลงใหญ่เส้นไหมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการบริหารจัดการน้ำ

นายศรัญญู กล่าว จุดเด่นที่สำคัญอีกประการของกลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี คือการปรับตัวเข้าสู่ยุคการตลาดออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การนำของนายบุญเรือง รัตนโสภา ประธานกลุ่ม และนางสุวะภาพ หมื่นแสน ผู้นำกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมมาตรฐาน โดยทางกลุ่มได้ขับเคลื่อนการจำหน่ายเส้นไหมไทยสาวมือผ่านช่องทางออนไลน์และสร้างเครือข่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียงจนมียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการยกระดับสินค้าจนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเส้นไหมไทยสาวมือ (มกษ.8000-2565 และ มกษ. 5900-2565) และติดเครื่องหมายรับรองคุณภาพ “Q” ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงตลอดทั้งปี

“การพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ในวันนี้ กรมหม่อนไหมตั้งใจที่จะเผยแพร่ความสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่หม่อนไหมบ้านโนนชัยศรี เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในการนำเทคโนโลยีและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นบ้าน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มุ่งสู่ความยั่งยืนในอาชีพด้านหม่อนไหมของประเทศไทยต่อไป” นายศรัญญู กล่าว

นายศรัญญู กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังได้นำสื่อมวลชนเข้าชม “งานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2569” ณ หอโหวด 101 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดงานประกวดในปีนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านต้นแบบ ที่สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหมและการทอผ้าไหมไทยให้คงอยู่คู่ชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานด้านภูมิปัญญาและสร้างแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับลายผ้าไหมไทย ประวัติผ้าไหม ตลอดจนกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไปจนถึงการแปรรูปและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ สำหรับ ไฮไลต์สำคัญในปีนี้ มีการจัดการประกวดแข่งขันรวมทั้งสิ้น 34 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันสาวเส้นไหม 6 ประเภท, การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 27 ประเภท และสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม 1 ประเภท ซึ่งมีผลงานจากเยาวชน เกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจากศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ ส่งเข้าประกวดอย่างคึกคักรวมกว่า 800 ชิ้น ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าหม่อนไหมและการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ ๆ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและตรงใจตลาดผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดผ้าไหมไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น












อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด โชว์ความสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี” โมเดลต้นแบบสู้ภัยแล้งทุ่งกุลาฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด โชว์ความสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี” โมเดลต้นแบบสู้ภัยแล้งทุ่งกุลาฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด โชว์ความสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี” โมเดลต้นแบบสู้ภัยแล้งทุ่งกุลาฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด โชว์ความสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี” โมเดลต้นแบบสู้ภัยแล้งทุ่งกุลาฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด โชว์ความสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนชัยศรี” โมเดลต้นแบบสู้ภัยแล้งทุ่งกุลาฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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