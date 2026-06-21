นายกฯเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน โวอ.ด่านซ้ายเงินสะพัดขึ้นเหตุมี "ไทยช่วยไทยพลัส

"อนุทิน" นำคณะเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 69 ชื่นชมคือวัฒนธรรมชาวเลยที่มีความอบอุ่น สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ย้ำ "อ.ด่านซ้ายเงินสะพัด" และต้องสะพัดขึ้น 5 เท่า 6 เท่า เพราะมี "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" เชิญชวนช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยของผู้ประกอบการในงาน
วันนี้ (21 มิ.ย. 69) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2569 โดยมี นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่านดวงตา ไซวุฒิ ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว และภาคีเครือข่าย นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับ
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นายอนุทิน กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มาพบปะทุกท่าน ณ สถานที่แห่งนี้ในวันนี้ เพื่อมาร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งยิ่งได้มาในช่วงเวลาที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ก็ยิ่งรู้สึกมีความอบอุ่นที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเป็นอันมาก เพราะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานประเพณีนี้ก็จะรู้สึกเหมือนการที่ได้มาผ่อนคลายความตึงเครียดจากการงานที่มีแต่ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความกดดัน มีเทคโนโลยี ทุกวันนี้หลาย ๆ ประเทศ ก็มีถนนสวย ๆ ตึกสูง ๆ มีห้างร้านทันสมัย และมีนวัตกรรมที่แข่งกันสร้าง "แต่สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถสร้างขึ้นมาหรือเลียนแบบกันง่าย ๆ ก็คือ ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม"
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"รอบนี้ผมเพิ่งกลับมาจากประเทศรัสเซีย ถ้าทุกท่านติดตามข่าวก็คงจะได้รับทราบ ตอนที่ลงจากเครื่องบิน สิ่งที่เขาต้อนรับ ก็คือ ขนมปังเค็มกับเค้กก้อนหนึ่ง ซึ่งเป็นประเพณีของเขาที่เขาอยากแสดงให้โลกได้เห็นในจังหวะที่สื่อต้องถ่ายทอด เพื่อจะได้เห็นว่า เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการแสดงตัวตนของเขาผ่านวัฒนธรรม ที่ทุกประเทศให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่า "วัฒนธรรมคือสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่" เป็นความอบอุ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกับใคร และถ้าพูดถึงวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำกับใคร "ผีตาโขนของจังหวัดเลย" นี่แหละก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เป็นคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวจังหวัดเลยล้วนแล้วแต่มีความภาคภูมิใจ"
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นายอนุทิน กล่าวอีกว่า "ผีตาโขน" ไม่ใช่เป็นเพียงการละเล่นที่สนุกสนานหรือขบวนแห่สีสันสวยงาม แต่เป็นเรื่องราวของชุมชน เป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์หรือตัวแทนสัญลักษณ์ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยมีความภาคภูมิใจเป็นอันมาก นี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลย และเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปี "ถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอด" ยิ่งโลกเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งโหยหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
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"ผมไม่อยากจะบอกว่า "ในห้องทำงานผมก็มีรูปผีตาโขนจำลองอยู่" เพราะเชื่อว่าตั้งแต่มางานนี้ แล้วก็มีการมอบรูปผีตาโขนจำลองให้ผมไป ผมก็เอาไปตั้งไว้ในห้องทำงาน ก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จนเป็นนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็มาจากผีตาโขน"
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นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า "เทศกาลผีตาโขน" เป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมาก ถึงขั้นยอมที่จะลางาน และมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลย เพราะการที่มาเป็นผีตาโขน ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแค่มีความสนุกสนาน มีศิลปะ มีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นเมือง พื้นบ้านอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีดนตรี มีเต้นระบำผีตาโขน ซึ่งมันคือวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ต่อยอดจากตรงนั้นก็คือ พวกเราทุกคนที่มาที่นี่วันนี้ "อำเภอด่านซ้ายเงินสะพัด" และวันนี้ก็ต้องสะพัดขึ้นเป็น 5 เท่า 6 เท่า เพราะมี "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" ซึ่งใครลงทะเบียนแล้วขอให้ใช้เงินได้เต็มที่ เพราะรัฐบาลต้องการที่จะทำให้พี่น้องได้มีความสุข ลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกนี้ และต้องการให้มีเงินหมุนเวียนสะพัดให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นระยะ 4 เดือน เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอย
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"เมื่อวานนี้ตนได้ไปที่งาน OTOP MIDEAR 2026 ของ "ผีตาหนู" ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดให้และใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้เหมือนกัน ซึ่งแม้แต่นายกรัฐมนตรียังรู้สึก เพราะเมื่อวานนี้ตนจะซื้อน้ำแตงโมปั่น แก้วละ 50 บาท ตนจ่ายแค่ 20 บาท แล้วถ้าเราไม่อุดหนุนกันวันนี้ จะอุดหนุนกันเมื่อไหร่ พี่น้องผู้ซื้อจ่ายน้อยลงเพราะเราเป็นผู้ซื้อ แต่พี่น้องผู้ขายเขายังได้ 50 บาทเหมือนเดิม เพราะ 30 บาทมาจากที่รัฐสมทบให้ และสิ่งที่เขาจะได้มากขึ้นก็คือคนที่จ่าย 20 บาท หากครอบครัวจูงกันไปอีก 4 คน โอ้โห ตั้ง 200 บาท ซื้อ 2 แก้วพอ 100 บาท คนขายก็ได้ 100 บาทใช่ไหม แต่ถ้า ไปอีก 4 คนซื้อ 80 บาท ได้กินทุกคนแต่คนขายได้ 200 บาทเต็ม ๆ พี่น้องประชาชนได้ทุกอย่าง ได้ใช้จ่ายถูกลง เนื่องจากเหตุการณ์น้ำมันแพงอะไรต่าง ๆ มากมาย แต่มันเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย ค่าใช้จ่ายถูกลง ซื้อของได้มากขึ้น คนขายก็ขายของได้มากขึ้น ดังนั้น ถ้าโครงการนี้พี่น้องประชาชนบอกไม่เอา ไม่จ่าย ก็จะเป็นการเสียโอกาสทั้งตัวเราเองและผู้ขายด้วย จึงอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทย อุดหนุนคนไทยด้วยกันเอง และสิ่งที่มันดีกว่านี้ก็คือ อาจจะทำให้สินค้าที่ขายมีชื่อเสียงมากขึ้นมาด้วยก็ได้ เพราะสมมตินักท่องเที่ยวมาซื้อหมูปิ้ง แล้วพบว่าอร่อย ก็จะซื้อไปฝากคนที่กรุงเทพ จากขายได้วันละ 2,000 บาท เมื่อเป็นที่รู้จักมากขึ้น จากที่เขาขายได้วันละ 2,000 บาท มันจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 4,000 เงินเหล่านี้ไม่ได้ออกไปไหน หมูก็ของไทย ไม้เสียบ ข้าวเหนียว พริกป่น น้ำปลา มะนาวก็ของไทยทั้งหมด" นายอนุทิน กล่าวถึงไทยช่วยไทยพลัส 60/40
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นายอนุทิน กล่าวในช่วงท้าย เหตุผลสำคัญที่ตนเดินทางมางานผีตาโขนในวันนี้ ได้แก่ 1. อยากมาพบกับพี่น้องชาวเลย 2. อยากมาพบกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มาที่ด่านซ้าย 3. อยากมาดูผีตาโขนแน่นอน และ 4. อยากมาชักชวนพี่น้องให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล "มาเลยแต่ไม่เคยเลย ไม่เคยผ่านไปไหน" ลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุด แล้วก็ไปอำเภอท่าลี่ ด่านซ้าย เชียงคานก็ไปมาแล้ว เพราะจังหวัดเลยมีสิ่งที่จูงใจดึงดูดมากมาย ยิ่งพวกเรามาเที่ยวกันเยอะ ๆ เดี๋ยวคนต่างชาติก็จะมากันเอง คนไทยเราพึ่งพากันเอง ชื่อโครงการเรายังไทยช่วยไทย ถ้าเราพึ่งพากันเอง วันนี้ไปเลย พรุ่งนี้อุดรธานี อีกวันไปนครพนม อีกวันไปบึงกาฬ เราก็จะได้ช่วยกันทำให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสมบูรณ์พูนสุข และขอให้ใช้ความสนุกสนานสมกับที่เรานั่งรถมา เดินทางมา เพื่อชมวัฒนธรรมที่ดีงาม อากาศก็ดี ทิวทัศน์ก็ดี แล้วก็ได้อุดหนุนคนไทยซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่ ที่ได้ให้การสนับสนุนเทศกาลผีตาโขน ณ ที่แห่งนี้ และหลังจากฤดูฝนเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งภูกระดึง ทั้งเชียงคาน ที่เมืองเลยมีอะไรดีๆ อีกมากมายที่รอทุกท่านมาสัมผัส เพื่อชาร์จพลังก่อนที่จะกลับไปทำงานกันอย่างเต็มที่ต่อไป
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ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นการรวมเอาประเพณี 2 อย่าง มารวมกัน คืองานบุญผะเหวด และบุญบั้งไฟ โดยมีคติความเชื่อและเรื่องเล่าขานสืบเนื่องมาจาก "เวสสันดรชาดก" ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีเสด็จนิวัตกลับคืนสู่พระนคร หลังจากที่เสด็จออกไปพำนักในป่าเป็นเวลานาน เหล่าบรรดา "ผีป่า" และสัตว์ป่านานาชนิดที่เคยพึ่งพาพระบารมี ต่างพากันอาลัยรักและดีใจเป็นล้นพ้น จึงได้พากันแฝงตัวละเล่นเต้นรำตามหลังขบวนเพื่อมาส่งเสด็จด้วยความยินดี เดิมทีชาวบ้านจึงเรียกว่า "ผีตามคน" ก่อนจะเพี้ยนเสียงมาเป็น "ผีตาโขน" ในปัจจุบัน ทั้งนี้ จังหวัดเลยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานนับแสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า 188 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ด้วยจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรม ศรัทธา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ