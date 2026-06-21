“ชัยชนะ” แฉเครือข่ายเว็บพนันอาจโยง “หมีพู168” พัวพัน Forex สแกมเมอร์ เชื่อมร้านอาหารฝั่งธน-รังสิต

สส.ปชป. แฉเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์อาจโยง “หมีพู168” พัวพัน Forex และแก๊งสแกมเมอร์ พร้อมพบเบาะแสเชื่อมธุรกิจร้านอาหารฝั่งธนบุรี-รังสิต เตรียมส่งข้อมูลให้ 2 กมธ.สภาฯ ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน
วันนี้ (21มิ.ย.) นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังเคยให้สัมภาษณ์กรณีพบร้านยำในจังหวัดปทุมธานีถูกระบุว่ามี ลักษณะคล้ายการทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับชำระเงิน หรือ Payment Gateway ให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ Sexy…168 และ Hot…168 ไปแล้วนั้น
โดยล่าสุด นายชัยชนะ ระบุว่า ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงเพิ่มเติมไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ “หมีพู168” และยังมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex และกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ ที่กำลังเป็นประเด็นที่หลายหน่วยงานเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
“ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และจากนี้ผมจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการตำรวจ และคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง”
นอกจากนี้ตนยังได้รับข้อมูลจากการข่าว ระบุว่าเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่ โดยมีข้อสังเกตเรื่องเส้นทางเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับรายได้จากการพนันออนไลน์ และยังพบความเชื่อมโยงไปยังร้านอาหารในพื้นที่รังสิตคลอง 3 ชื่อ “ม…ชาบู” ที่มีเจ้าของชื่อ “ตี๋” และบัญชีโซเชียลมีเดีย TikTok ชื่อ “ปีนี้กูจะเกิด”