กรมการปกครอง จับมือ จ.ภูเก็ต ปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยว เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา -คลินิกรับคำขอ”แก้ทุกปัญหา กม.โรงแรมและสถานบริการ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการ
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
โดยได้เปิดให้บริการ “ศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน” ควบคู่กับ “คลินิกรับคำขออนุญาต” สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล คำแนะนำ และแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ครบวงจร และเป็นรูปธรรม
เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 กรกฎาคม 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยกำหนดจุดให้บริการ ดังนี้
- ศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน (ส่วนกลาง) ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
- จุดรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง ตามพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ตลอดจนผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต หรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับคำปรึกษาและยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต