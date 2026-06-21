พลพีร์-เจเศรษฐ์-วรศิษฎ์ ลงพื้นที่เมืองเลย ติดตามความสำเร็จ “เลยโมเดล” พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ ชรบ. เป็น “หูตา” เฝ้าระวังภัยทุกมิติ

วันนี้ (20 มิ.ย.)นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ณ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสายสิทธิ์ ขุนศรี นายอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
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โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ มอบชุดปฏิบัติงานให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของภาคประชาชน ในการเป็น “หูตา” เฝ้าระวังและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สำหรับการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง "เลยโมเดล" ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และเครือข่ายชุมชน ผ่าน 5 แนวทางหลัก ได้แก่ การสกัดกั้น การป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
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ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะฯ ได้ร่วมรับชมการสาธิตการปฏิบัติภารกิจของ ชรบ. ในสถานการณ์จำลอง “ระงับเหตุผู้เสพยาเสพติดมีอาการคลุ้มคลั่งและก่อความวุ่นวายในชุมชนเสมือนจริง" ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ การเข้าควบคุมพื้นที่ การประเมินสถานการณ์ การเจรจาลดความรุนแรง การประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานสาธารณสุข ตลอดจนการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุอย่างปลอดภัยตามหลักสิทธิมนุษยชน