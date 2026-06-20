“ธนกร” แนะ “ศิริกัญญา” ระดม 30 ส.ส.ถกงบ 70 ด้วยหลักเหตุผล อย่าสาดโคลนแล้วลอยตัวหนีความรับผิดชอบ

“ธนกร” แนะ “ศิริกัญญา” ระดม 30 ส.ส.ถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 70 ถ้าอภิปรายด้วยหลักเหตุผลไม่มีใครว่า แต่ถ้าหาหลักฐานไม่ได้ อย่าสาดโคลนรัฐบาลแล้วลอยตัวหนีความรับผิดชอบ ชี้ IMD ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น 4 อันดับ และ S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย พิสูจน์ชัดนานาประเทศเชื่อมั่นประเทศไทย
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า เตรียมผู้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และ พ.ร.บ.โอนงบปี 2569 ไว้ประมาณ 30 คนว่า หากฝ่ายค้านอภิปรายด้วยหลักเหตุผลถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีคนช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด แต่ถ้าหาข้อผิดพลาดไม่ได้ก็ควรสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ไม่อยากให้เอะอะอะไรก็อ้างลูกเดียวว่ามีความพยายามดิสเครดิตความน่าเชื่อถือของฝ่ายค้าน หรือตีกินแบบกว้างๆ ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะถ้าหากมีหลักฐานชัดเจนว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตจริงๆ ก็ควรนำมาเปิดเผยให้ชัดเจน หรือใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินการได้ ไม่ใช่พูดลอยๆ สาดโคลนใส่รัฐบาลเอามันแล้วก็เงียบหายไป
ส่วนกรณีที่นางสาวศิริกัญญาระบุว่า รัฐบาลมีปัญหางบประมาณหนักมาก ฝีแตก ไม่สามารถปิดบังแผลที่เรื้อรังมานานของงบประมาณไทยได้ โดยเฉพาะรายจ่ายประจำพุ่ง งบลงทุนต่ำลงนั้น นายธนกร กล่าวว่า การพูดแบบไม่รับผิดชอบนั้นง่าย ทั้งๆ ที่ฝ่ายค้านเองก็รู้อยู่แก่ใจดีว่า รายจ่ายประจำพุ่ง งบลงทุนต่ำนั้นไม่ได้มาเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ ควรจะให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วย ไม่ใช่หวังแต่จะหาเสียงเพียงด้วยการพูดความจริงเพียงครึ่งเดียว หรือพูดไปแล้วประชาชนจะสับสนอย่างไรก็ช่างมัน แบบนั้นมีแต่จะยิ่งด้อยค่าตัวของพรรคฝ่ายค้านเองเปล่าๆ อย่างไรก็ตาม การที่ฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลฝีแตก หรือปิดบังแผลที่เรื้อรังมานานของงบประมาณไทยไม่ได้นั้น ฝ่ายค้านน่าจะกำลังเข้าใจผิด เพราะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่เคยต้องปิดบังอะไรประชาชน แต่วันนี้รัฐบาลกำลังทำหน้าที่หมอเพื่อรักษาฝีหรือแผลให้หายโดยเร็วที่สุดต่างหาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างกับปัญหาที่สะสมมานาน แต่สุดท้ายแล้วประชาชนจะพบว่า ทุกปัญหาจะค่อยๆ ดีขึ้นแน่นอน
“วันนี้ IMD (International Institute for Management Development) ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น 4 อันดับ ขณะที่ S&P (S&P Global Ratings) ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย จากนี้ไปนักลงทุนคงจะทยอยเข้ามาลงทุน นักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่เชื่อมั่นในรัฐบาล และร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีเสมอมา หวังว่าพี่น้องประชาชนจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อประเทศไทยของเราต่อไป” นายธนกร กล่าว