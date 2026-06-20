กกต.เตือนต้องแจ้งเหตุ หากไม่ได้ไปเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 28 มิ.ย.ป้องกันเสียสิทธิ 6 ข้อ

กกต.เตือนอย่าลืมแจ้งเหตุฯ หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา วันที่ 28 มิ.ย. ป้องกันเสียสิทธิ์ 6 ข้อ โดยแจ้งได้ช่วง 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง
วันนี้(20มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตือนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิ.ย.69 หรือแจ้งในช่วงหลังวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 5 ก.ค.69
ทั้งนี้ สามารถแจ้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ หมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ เว็บไซต์ www.ect.go.th ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscauselocal/ รวมทั้งสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่น แจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่น
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 1. สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ.) หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ผ.ถ.) หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภา ท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามสำนักงานกกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม