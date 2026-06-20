สวนดุสิตโพลเผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ” นำโด่ง 61.09% "ดร.โจ" ตามห่างที่ 10.93% คนกรุงกว่าครึ่งยันไม่เปลี่ยนใจ

สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ล่าสุด "ชัชชาติ" คะแนนิยมนำโด่งที่ 61.09% ตามด้วย "ดร.โจ" จากพรรค ปชน.ตามห่างที่ 10.93% ต่อด้วย "ดร.มัลลิกา-อนุชา-ม.ล.กรกสิวัฒน์" ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55.66 ยืนยันว่า ไม่เปลี่ยนใจแน่นอน
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,562 คน ทั้งจากการสำรวจออนไลน์และภาคสนาม ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2569 ในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (ครั้งที่ 4)” พบว่า คะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงนำโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ด้วยสัดส่วน 61.09%
ผลสำรวจระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ กทม. ต่ออีกสมัย เนื่องจากเห็นว่ามีผลงานเป็นรูปธรรม พัฒนาเมืองได้ดี มีความขยัน ตั้งใจทำงาน และมีประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยอันดับ 2 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร จากพรรคประชาชน ได้รับการสนับสนุน 10.93% ตามมาด้วย ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครอิสระ 9.84%, นายอนุชา บูรพชัยศรี จากพรรคประชาธิปัตย์ 4.64% และ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้สมัครอิสระ 1.56% ขณะที่ 8.98% ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า ประชาชนต้องการเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุด 33.96% โดยให้เหตุผลว่าสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำจากพรรคการเมือง และตัดสินใจได้รวดเร็ว รองลงมาคือผู้สมัครจากพรรคประชาชน 31.81%, พรรคเพื่อไทย 10.62% และพรรคประชาธิปัตย์ 8.78% ขณะที่ 11.98% ยังไม่ตัดสินใจ
เมื่อสอบถามถึงโอกาสในการเปลี่ยนใจเลือกผู้สมัครในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง พบว่า 55.66% ระบุว่า “ไม่เปลี่ยนใจแน่นอน” ขณะที่ 32.47% ระบุว่า “คงไม่เปลี่ยนใจ” มีเพียง 10.46% ที่ยังไม่แน่ใจ และ 1.41% ที่ระบุว่าน่าจะเปลี่ยนใจเลือกผู้สมัคร
ทั้งนี้ เมื่อนำผลสำรวจทั้ง 4 ครั้งมาเปรียบเทียบ พบว่า คะแนนนิยมของชัชชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 56.70% ในการสำรวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม เป็น 61.09% ในการสำรวจครั้งล่าสุด ขณะที่คะแนนของชัยวัฒน์ลดลงจาก 18.90% เหลือ 10.93% ส่วนมัลลิกาเพิ่มขึ้นจาก 5.78% เป็น 9.84% สะท้อนการแข่งขันที่เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง
ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ประชาชนส่วนใหญ่มีแนวโน้มตัดสินใจเลือกผู้สมัครไว้แล้ว และยังคงให้ความเชื่อมั่นในตัวชัชชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแข่งขันในสนาม ส.ก. ยังคงสูสีระหว่างกลุ่มผู้สมัครอิสระและพรรคประชาชน