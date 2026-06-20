"ศุภมาส" ผนึก สคบ.-อย.-ปคบ.-ETDA-ตำรวจ สืบต่อคดี “น้องน้ำ” พิษอาหารเสริมลดอ้วนผสม “ไซบูทรามีน” คร่าชีวิต แต่คนขายยังลอยนวล

วันนี้ (20 มิ.ย.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของ “น้องน้ำ” พนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกะทันหัน หลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนัก โดยผลชันสูตรทางนิติเวช ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของ "สารไซบูทรามีน" (Sibutramine) ซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรง ตนจึงสั่งการให้ สคบ. เป็นเจ้าภาพประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แพลตฟอร์มออนไลน์ และ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง(สน.ดินแดง) ไล่ตรวจพิสูจน์สินค้า ตามตัวผู้ขาย ตรวจสอบแหล่งที่มา ดำเนินคดี ไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจร โดยมีนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ และนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. ติดตามอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นวาระเร่งด่วน
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นางสาวศุภมาส กล่าวว่า เรื่องยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของ อย. และการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการ ตนจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงาน โดยแพลตฟอร์มและ ETDA เร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบ อย. ตรวจผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม ฉลาก และการโฆษณา บก.ปคบ. และ สน.ดินแดง ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ส่วน สคบ. ตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ขาย รับเรื่องร้องเรียนและประสานการเยียวยาผู้เสียหาย ทำให้คดีเดินไปข้างหน้าพร้อมกันทุกด้าน
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"ที่น่าตกใจคือ ปัจจุบันเรายังพบว่ามีการนำยาลดน้ำหนักชนิดนี้ออกขายอยู่ในบางแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่องนี้รอไม่ได้ ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม เพราะสุดท้ายแล้วจะเกิดการสูญเสียแบบกรณีของน้องน้ำอีก ดิฉันได้กำชับให้เร่งผลตรวจ เดินหน้าคดี และตามผู้ขายให้ถึงตัวตนจริง ใครใช้ข้อมูลปลอมหรือหลบเลี่ยงความรับผิด ต้องถูกตรวจสอบให้ถึงที่สุด ประชาชนคนไหนได้รับความเสียหาย ขอให้มาที่ สคบ. เราจะประสานทุกหน่วยงานช่วยจนสุดทาง เพื่อให้สินค้าอันตรายหมดไปจากตลาด และทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการบริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้น" นางสาวศุภมาส กล่าว
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นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า สคบ. ได้ประสานแพลตฟอร์มเพื่อขอข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย และตรวจสอบตัวตนของผู้ขายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับตัวบุคคลและที่อยู่จริง อีกทั้งจุดส่งสินค้าจริงอยู่คนละพื้นที่กับข้อมูลที่ให้ไว้ และผู้ขายปิดการติดต่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งและช่องทางการชำระเงิน เพื่อโยงกลับไปหาตัวผู้ขายและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ การที่ผู้ขายซ่อนตัวตนทำให้ติดตามยากขึ้น แต่เมื่อหลายหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลคนละชุดพร้อมกัน ช่องทางที่ใช้หลบหลีกก็จะแคบลงเรื่อยๆ สคบ. ยืนยันจะติดตามจนกว่าจะพบตัว
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นางสาวศุภมาส กล่าวว่า การขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคที่ห่างโดยระยะทางผ่านสื่อออนไลน์เข้าข่ายตลาดแบบตรง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่ สคบ. และวางหลักประกันก่อนเริ่มขาย การขายโดยไม่จดทะเบียนถือเป็นความผิดที่ สคบ. ดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ขณะเดียวกัน สคบ. จะใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ช่วยผู้เสียหายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดยผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยอย่างไร เพียงพิสูจน์ว่าตนเองได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็เรียกร้องได้ กฎหมายสองฉบับนี้ทำให้ สคบ. ทั้งตรวจสอบผู้ขายและดูแลผู้เสียหายได้ในเวลาเดียวกัน
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"ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับสินค้าที่ปลอดภัยและตรงตามที่โฆษณา ดิฉันยืนยันว่า สคบ. จะไม่ปล่อยให้ใครเอาคำว่าลดน้ำหนักหรือสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงถึงชีวิตของประชาชน การขายออนไลน์ซ่อนตัวตนได้ก็จริง แต่ซ่อนจากการตรวจสอบที่หลายหน่วยงานทำพร้อมกันไม่ได้ ใครทำผิดต้องรับผิดตามกฎหมาย ดิฉันจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด" นางสาวศุภมาส กล่าว
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นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ไม่มีเลขสารบบอาหาร หรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติ อย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูล และก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่ชัดเจน รวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับ สคบ. หรือไม่ หากจำเป็นต้องซื้อ ขอให้เก็บหลักฐานให้ครบ ทั้งใบเสร็จ หลักฐานการชำระเงิน ข้อมูลร้านค้า บทสนทนาการสั่งซื้อ รูปภาพสินค้า และบรรจุภัณฑ์ หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอป OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน อย. 1556