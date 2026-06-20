มหาดไทย–PEA เดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยน์เถื่อน ลุยค้น 5 จังหวัด ยึดเครื่องขุด เสียหายกว่า 40 ล้าน

มหาดไทย–PEA เดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยน์เถื่อนทั่วประเทศ ตรวจค้น 14 จุด 5 จังหวัด ยึดเครื่องขุด 315 เครื่อง เสียหายกว่า 40 ล้านบาท
วันนี้ (20 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สร้างความเสียหายต่อรัฐ และเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม โดยล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจัง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัล (Bitcoin) ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมาย
การปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 14 จุด ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม โดยผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์ เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น 315 เครื่อง และประเมินมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 40.38 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าจำนวน 5.38 ล้านบาท และค่าปรับปรุงหน่วยไฟฟ้าประมาณ 35 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
นางสาวลลิดา กล่าวว่า การลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลไม่เพียงเป็นการกระทำผิดกฎหมาย แต่ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของประเทศ กระทบต่อประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า และสร้างภาระต้นทุนแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการปราบปรามการกระทำในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
“รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ของรัฐในระยะยาว” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว