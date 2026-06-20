เริ่มแล้ว! “งานเมาลิดกลางสุราษฎร์ 69” ยิ่งใหญ่ 3 วัน 3 คืน สืบสานคุณธรรม สร้างสังคมสันติสุข

อบจ.สุราษฎร์ฯ เปิดงาน “เมาลิดกลาง69” รวบรวมกิจกรรมศาสนา วิชาการ และวัฒนธรรมหลากหลาย มุ่งสืบสานคุณธรรม สร้างความสมานฉันท์ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดงาน “เมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฮ.ศ.1447 (ประจำปี 2569)” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2569 ณ โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิม พร้อมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางผู้นำศาสนา พี่น้องชาวไทยมุสลิม และประชาชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนา วิชาการ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงท่านศาสดามุฮัมมัด การบรรยายธรรม การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะนักเรียนภาคฟัรดูอีน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านอาหารฮาลาล ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน
นอกจากนี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะตัวแทนรัฐบาล มีกำหนดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดงานด้วย
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำสอน จริยวัตร และแบบอย่างอันประเสริฐของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความเมตตา ความยุติธรรม และการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและความเคารพในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
การจัดงานยังสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนา สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันสืบสานกิจกรรมอันทรงคุณค่า และส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างผู้คนต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรม
ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและเกื้อกูลกันมาอย่างยาวนาน การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดจึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกระชับความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทุกศาสนิก อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส ความเข้าใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พร้อมสืบสานคุณค่าแห่งศรัทธา คุณธรรม และความสมานฉันท์ให้คงอยู่สืบไป