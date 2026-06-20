กมธ.ตำรวจจ่อเชิญ "ภาวุธ" ชี้แจงปมเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex ให้โอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์

"วัชรพงศ์" ปธ.กมธ.ตำรวจ จ่อเชิญ "ป้อม ภาวุธ“ สส.ปชน. แจงปมเงิน 28 ล้าน โยงคดี Forex ให้โอกาสใช้กลไก กมธ.พิสูจน์ความบริสุทธิ์
วันที่ 20 มิ.ย. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมออกหมายเรียก นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) หลังดีเอสไอ พบหลักฐานเส้นทางการเงินโอนเข้าข่ายเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์เครือข่ายฟอเร็กซ์ (Forex) มูลค่าสูงถึง 28 ล้านบาทว่า ตนเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม กมธ.ตำรวจฯ เพื่อพิจารณาเชิญนายภาวุธ เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ กมธ.ตำรวจฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุธได้ใช้กลไกของกมธ.ฯ ในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส ซึ่งสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางดีเอสไอได้มีการแถลงข่าวถึงความเชื่อมโยงของนายภาวุธ กับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย จนนำไปสู่การพบหลักฐานการโอนเงินจำนวน 28 ล้านบาทดังกล่าว
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ส่วนจะเชิญตัวนายภาวุธเข้ามาชี้แจงในวันเวลาใด รวมถึงจะมีการพิจารณาเชิญบุคคล หรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นั้น ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือใน กมธ.ตำรวจฯ เพื่อกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า