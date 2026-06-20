มท.3-อปค. ลุยเอง ! นำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บุกจับผับดังกลางเมืองนครปฐม "Check-in The airport" พบยาเสพติดเกลื่อน - นักเที่ยวฉี่ม่วงอื้อ

วันนี้( 20 มิ.ย.)ภายใต้นโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลุยลงพื้นที่ โดยสั่งการให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ดำเนินการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การอำนวยการของ นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร.ต.ต.สิงห์คำ คำยอด ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน และนายศักดิ์ชัย โรจนรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐม จัดกำลังพนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าตรวจสอบสถานบริการ ร้าน The Airport ตั้งอยู่ใน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ “Check-in The Airport”
ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมการปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า สถานบริการแห่งนี้มีพฤติการณ์เปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาต ปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้าน รวมถึงยินยอมให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ เคยเปลี่ยนชื่อร้านมาแล้วหลายครั้ง เช่น ร้านแฮงก้าผับ ร้านวังตะกู สร้างความเดือดร้อนและเสื่อมเสียต่อสังคมในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจึงได้ส่งสายลับเข้าทำการสืบสวนและพบพฤติการณ์ความผิดที่ชัดเจน จึงได้วางแผนและสนธิกำลังบุกเข้าทำการตรวจสอบ ทันทีที่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปถึง พบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุราและเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวและสั่งให้เปิดไฟ นักเที่ยวหลายรายอยู่ในอาการตกใจ พยายามวิ่งหนีออกทางประตูหนีไฟ และมีการโยนยาเสพติดทิ้งลงบนพื้นของร้านเพื่อทำลายหลักฐาน
จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าสถานบริการแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นของร้านจำนวนมาก และทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยวทุกคนเพื่อหาสารเสพติด พบนักเที่ยว 377 คน มีปัสสาวะผลเป็นบวก (สีม่วง) 76 คน คิดเป็น 20% ของนักเที่ยวทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 51 คน และเพศหญิง 25 คน
อีกทั้งยังพบผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 37 คน คิดเป็น 10% ของผู้ใช้บริการในวันนี้ อายุน้อยสุดเพียง 17 ปี มีผลปัสสาวะเป็นบวก (สีม่วง) จำนวน 3 คน
เบื้องต้นพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้าน ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิด ดังนี้
1. ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 4 พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 28 ประกอบมาตรา 39 พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 29 (1) ประกอบมาตรา 40 พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
4. ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม ตามมาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
5. จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม หรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 ประกอบมาตรา 43 พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
6. จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 38 ประกอบมาตรา 68 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
7. ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 32 ประกอบมาตรา 65 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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นอกจากนี้ การปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในร้านเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่ง สั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วน “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 PLUS” โดยมุ่งไปสู่เป้าหมาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด และพิชิตอันธพาล” ขอฝากถึงผู้ประกอบกิจการสถานบริการทุกแห่ง ว่ากระทรวงมหาดไทยเราจะไม่มีการผ่อนปรนให้กับสถานบริการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือยาเสพติดแพร่ระบาดอย่างเด็ดขาด ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองจะเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดทันที ไม่มีข้อยกเว้น เพื่อสร้างความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน”