"อรรฆยา พลตื้อ" นักศึกษา ปปร. 25 ผู้บริหารแบรนด์ VISION GLASS และ ECO-DOOR ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เมื่อ คุณอรรฆยา พลตื้อ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา
ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ คุณอรรฆยา พลตื้อในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ VISION GLASS และ ECO-DOOR
ได้เข้าร่วมพิธีร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น ปปร. 25 อย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายโกศล ปัทมะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง ผู้อำนวยการสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ประจำประเทศไทย โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานนักศึกษา ปปร. รุ่นที่ 25 ในรุ่นนี้
VISION GLASS และ ECO-DOOR ชูนวัตกรรมกระจกหรู สู่ผู้นำตลาดบ้าน Knockdown
ในภาคธุรกิจ
บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ถือเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายประตูกระจกสเตนกลาสรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้านระดับพรีเมียมรายใหญ่ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับสากลอย่าง VISION GLASS และ ECO-DOOR ซึ่งปัจจุบันได้ขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้ผลิต ส่งออก และจำหน่าย ประตู กระจก และบ้าน Knockdown (บ้านสำเร็จรูป) ที่ตอบโจทย์เทรนด์การอยู่อาศัยยุคใหม่ พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
ความปลาบปลื้มอันหาที่สุดมิได้ในพระมหากรุณาธิคุณ
คุณอรรฆยา พลตื้อ ได้เผยความรู้สึกด้วยความซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจอย่างที่สุดที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีสำคัญกับคณะนักศึกษาในครั้งนี้ว่า
"นับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตที่ได้รับโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ ดิฉันในฐานะผู้บริหาร ตั้งใจมั่นที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ตลอดจนขับเคลื่อนภาคธุรกิจภายใต้แบรนด์ VISION GLASS และ ECO-DOOR ให้เติบโตอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างประโยชน์และตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างยั่งยืนสืบไป"
การร่วมพิธีของคณะนักศึกษา ปปร. รุ่นที่ 25 ในครั้งนี้ ต่างเปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน