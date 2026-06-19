“ศุภมาส” ปลื้มชาวอุดรฯ ร่วมสืบสาน “ผ้าไทย” ชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่า ต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลก

วันนี้ (19 มิ.ย.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม หรือ Legacy สาขาแฟชั่น พื้นที่ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ณ UDON HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก โดยมี นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประณีตศิลป์ ทอผ้า พร้อมด้วยนักออกแบบ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงาน
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดพื้นที่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย ทรงสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และทรงเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลก
พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO Ambassador for Fashion and Design โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนร่วมกันน้อมถวายความอาลัย ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะขัตติยนารีผู้ทรงทุ่มเทสืบสานและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทย
นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า ผ้าไทยเป็นทั้งเครื่องแต่งกาย ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เมื่อผสานกับการออกแบบร่วมสมัย ผ้าไทยจะสร้างรายได้ให้ชุมชน เพิ่มโอกาสทางอาชีพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ การจัดงานในพื้นที่ภาคอีสานครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และชุมชน ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และต่อยอดผ้าไทยสู่อนาคตที่ทันสมัย
ด้าน นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัย ผ่านนิทรรศการ เสวนาวิชาการ และแฟชั่นโชว์ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ รายได้ และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทย
ไฮไลต์สำคัญของงานคือแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด “THE WALK OF WOVEN IDENTITIES: รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอ” ถ่ายทอดเรื่องราว อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นสมัยใหม่ โดยมี นายภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ นักแสดงชื่อดัง ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ สร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ จาก 10 ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นร่วมสมัย ถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบัน พร้อมเวทีเสวนาวิชาการด้านผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัย ในหัวข้อสำคัญ อาทิ “ชุดไทยพระราชนิยม จากราชสำนักสู่ความร่วมสมัย” “ชุดไทยพระราชนิยมกับภูมิปัญญาไทย จากมรดกวัฒนธรรมสู่แรงบันดาลใจใหม่” และ “แฟชั่นไทยกับอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลก”
ในส่วนของเวทีเสวนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิ อาจารย์มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประณีตศิลป์ ทอผ้า, ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”, คุณศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ THEATRE, คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH, คุณภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE, คุณเจนสุดา ปานโต สิริสันต์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ JANESUDA พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
สำหรับ 10 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อู๋ไหมไทย กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตอง จังหวัดลำพูน, บริษัท ไทยซิลค์ วิลเลจ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มไหมทองสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, กลุ่ม ธ.มณโฑ จังหวัดอุดรธานี, กลุ่มขวัญตา จังหวัดหนองบัวลำภู, CHATTUWAN THAISILK จังหวัดร้อยเอ็ด, กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จังหวัดกาฬสินธุ์, กลุ่มอิมปานิ จังหวัดราชบุรี, กลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ME-D NATHAP จังหวัดสงขลา
นางสาวศุภมาส กล่าวเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้สนใจด้านแฟชั่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ UDON HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมเชิญชวนติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการ ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
ภายในงานรอบสุดท้าย ผู้เข้าชมจะได้พบกับแฟชั่นโชว์พิเศษที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย จากผลงานของชุมชนต้นแบบและนักออกแบบที่ผ่านการพัฒนาในโครงการ พร้อมการเดินแบบจากนายแบบ นางแบบชั้นนำของประเทศ ศิลปิน และนักแสดงชื่อดัง อาทิ ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์, ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์, หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ และแบงค์ ศรราม เอนกลาภ รวมถึงศิลปินและบุคคลมีชื่อเสียงอีกมากมาย ที่จะร่วมเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับการสวมใส่ผ้าไทย