"เจเศรษฐ์" ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามปฏิบัติการกู้ภัยทางอากาศ ทางน้ำ การกู้ชีพ และเป็นประธานปิดการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานี

วันนี้ (19 มิ.ย.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2569 (Ubon-Dmex 2026) โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บัญชาการเหตุการณ์) นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร มูลนิธิ แพทย์ พยาบาล จิตอาสาพระราชทาน ภาคีเครือข่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา อปพร. อส. อสม. ประชาชน เด็ก และเยาวชน เข้าร่วม ณ บริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
.
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. นายเจเศรษฐ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและชมการสาธิต สถานีการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ ทางอากาศ และสถานีการแพทย์และสาธารณสุข ณ ท่าน้ำหาดสวนยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมการฝึก โดยได้รับชมการสาธิตการนำเฮลิคอปเตอร์แบบ bell412 Ep หรือ ฮ.6ง ของกองบิน 21 กองทัพอากาศ ซึ่งมีภารกิจในการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบและไม่ใช่การรบ รวมถึงภารกิจการลำเลียงทางอากาศ และส่งกลับสายการแพทย์ทางอากาศ และเฮลิคอปเตอร์แบบ Kamov Ka-32 ซึ่งเป็นอากาศยานกู้ภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเรือกู้ภัย เจ็ตสกีกู้ภัย กระบวนการกู้ชีพ และการลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เสมือนจริง โดยทีมบูรณาการจากทุกภาคส่วน
.
จากนั้น ในเวลา 14.15 น. นายเจเศรษฐ์ และคณะ เดินทางมายังลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย 2497 เพื่อพบปะให้กำลังใจและพูดคุยกับประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก รวมถึงผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ และผู้นำท้องที่ พร้อมทั้งชมการสาธิตการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้วยรถขนส่งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองทัพบก
.
ต่อมาในเวลา 15.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ร่วมฝึกซ้อมสถานีการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งโรงครัว สันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ ห้องสุขา ห้องน้ำ ศูนย์เรียนรู้ และที่พักอาศัย ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ตามข้อสั่งการและข้อเน้นย้ำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
.
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า การจัดการภัยพิบัติเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเรามีการซักซ้อมภัยในทุกรูปแบบ ซึ่งในปีนี้ เรามาเน้นในเรื่อง "อุทกภัย" โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกพื้นที่ในการฝึกซ้อม ทั้งที่เชียงราย เพชรบูรณ์ และวันนี้มาที่จังหวัดอุบลราชธานี และในพื้นที่ต่อไป คือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเรามีความร่วมมือกัน เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติจากภัยพิบัติ เพราะแน่นอนว่า สถานการณ์โลกมีวิวัฒนาการของภัยมากขึ้นและเกิดบ่อยขึ้น แต่เราก็มีเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาและนำมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เกิดวิกฤตภัยพิบัติในทุกด้าน และขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แล้วต้องตระหนักถึงหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการอพยพ การย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการเยียวยาว่า ภาครัฐจะทํางานอย่างเต็มที่ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน
.
นายเจเศรษฐ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ทุกหน่วยงานได้สนับสนุนอากาศยาน เรือกู้ภัย เจ็ตสกี รถพยาบาล รถกู้ภัย กำลังพล และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยฝึกซ้อม รวมถึงพี่น้องแพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ อส. เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมาคม มูลนิธิ จิตอาสาพระราชทาน และฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ซึ่งในภายภาคหน้า ถ้าเกิดอุทกภัยขึ้น แน่นอนว่าภาครัฐก็จะนำแผนเหล่านี้มาประยุกต์ใช้โดยอุดช่องโหว่ข้อบกพร่องที่ซ้อมครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที และต้องฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานนําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เพราะแน่นอนว่าในสถานการณ์จริง เครื่องไม้เครื่องมือ กําลังพล อาจจะไม่ได้พร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ ก็ขอให้พึงระลึกไว้ว่า เมื่อมีการแจ้งเตือน ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะทําหน้าที่ และรอรับคําสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมถึงติดตามรับฟังความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนเพื่อบริหารจัดการเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและครอบคลุมครบถ้วน และขอฝากให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากชุมชน จากหน่วยงานท้องถิ่น และการแจ้งเตือนในระดับประเทศ วันนี้เรามีเทคโนโลยี เรามีประสบการณ์ จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงเหตุที่จะต้องเผชิญหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือน และขอให้มั่นใจว่า "ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือน จะมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแน่" ขอให้เราตระหนักและรู้ถึงหน้าที่ของเราในทุก ๆ คน ทุก ๆ หน่วยงาน"
.
"นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้หน่วยงานราชการวางแผนทั้งเรื่องโครงการและงบประมาณต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงกรมชลประทาน ซึ่งเป็นการพัฒนาระยะยาว แต่การมาซ้อมแผนเผชิญเหตุในวันนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ถ้าพี่น้องประชาชนประสบเหตุ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ให้ความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น ที่มาแจ้งเตือน รวมถึงข้อความ Cell Broadcast แจ้งเตือน ซึ่งเมื่อทุกคนได้รับข้อความแล้ว ทุกคนจะต้องรู้ว่าหน้าที่ของเรา คือ เคลื่อนย้ายอพยพไปยังจุดรวมที่ปลอดภัย โดยสิ่งที่สำคัญอีกประการ นั่นคือ ผู้นำ ทั้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคราชการ และในภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ก็ยังมีผู้นำจิตวิญญาณ ซึ่งผู้นำคือผู้ที่จะนำพาให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์"
.
นายเจเศรษฐ์ ยังได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า สิ่งสำคัญ ขอให้พวกเราได้มั่นใจทางรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงทุกหน่วยงานที่มาร่วมบูรณาการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งแน่นอนว่า วันนี้ภัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อย ๆ บางทีก็นานขึ้น บางทีก็มาเร็วขึ้น และบางทีก็หนัก ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกัน ทั้งดาวเทียมที่สามารถระบุได้ว่า ปริมาณน้ำจะมาเมื่อไหร่ จะถึงเมื่อไหร่ และจะสูงประมาณไหน ขอให้เรามั่นใจว่าเราจะรู้สถานการณ์ก่อน ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนว่า จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร และขอฝากท้องถิ่นและท้องที่ว่า ทุกครั้งที่มีเหตุ ท่านไม่ต้องรอดูว่าเป็นภัยระดับใด ถ้าเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือใดที่ขาด ขอให้ประสานมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เลย รวมถึงประสานฝ่ายปกครองนำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.กู้ภัย) ร่วมปฏิบัติภารกิจ และหลังจากเกิดภัย เรามีระบบเยียวยาที่ตอนนี้มีแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี เช่น ทางรัฐ สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปกรอกข้อมูลและรัฐสามารถจ่ายข้อมูลจ่ายเงินตรงไปที่ท่านได้เลย ภายหลังจากได้ทำการสำรวจและยืนยันข้อมูลตามระเบียบของทางราชการแล้ว เพื่อที่จะเยียวยาให้ท่านได้เร่งฟื้นฟูทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว และในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรม ปภ. ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนและทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับกรม ปภ. และเสียสละเวลามาร่วมฝึกซ้อมเผชิญเหตุในวันนี้ เพื่อเราจะได้นำจุดเด่นและข้อด้อยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา ทำให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในทุกจังหวัดได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที