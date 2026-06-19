กกต.เผยตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.-นายกพัทยาสีเขียว สก.-สภาเมืองพัทยาสีชมพู

กกต.เผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.- นายกเมืองพัทยาสีเขียว ส่วนเลือกสก.-สมาชิกสภาเมืองพัทยาสีชมพู
วันนี้ (19มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา จะใช้บัตรเลือกตั้งสีเขียว ส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา เมืองพัทยา จะใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพู
ทั้งนี้ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 133 กำหนดให้ ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการ เลือกตั้งแต่ละครั้ง จะต้องมีการประทับตราหรือเครื่องหมายตามแบบที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกำหนด เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน