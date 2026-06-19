กกต.ย้ำ ห้ามแพร่ผลโพลเลือกตั้ง กทม.- พัทยา 21 มิ.ย.ถึง 5 โมงเย็น 28 มิ.ย.เปิดสาย 1444 สอบถามข้อมูลได้ทุกวัน

กกต.เตือนห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้ง กทม.- พัทยา ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน พร้อมเปิดบริการสายด่วน 1444 สอบถามข้อมูลเลือกตั้งได้ทุกวัน
วันนี้ (19 มิ.ย.) สำนักงาน กกต.แจ้งเตือนผู้สมัคร พรรคการเมือง สื่อมวลชน ผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็น และประชาชน งดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 23/2 กำหนดว่า ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผย หรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซึ่งการกำหนดข้อห้ามดังกล่าวมีเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ จากผลสำรวจความคิดเห็นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ปราศจากอิทธิพล หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 66 ประกอบมาตรา 129 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ยังระบุได้ว่า สำนักงานฯได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน 1444 โดย เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งที่ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้ง
โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง สายด่วน 1444 จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมาย การแจ้งเบาะแสหรือเหตุอันควร สงสัยเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง ตลอดจนข้อมูลด้านการสืบสวนและสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้ง โดยจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้ง