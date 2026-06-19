“โต้ง หนองบัว” ไล่ “วราวุธ” พ้นเก้าอี้ ซัดเก่งแต่พูดอังกฤษ แต่ไม่รู้เรื่องเหล็ก ปล่อยซินเคอหยวนเดินเครื่อง ถามไร้เตาปรุงทำไมคุณภาพผ่าน

“โต้ง หนองบัว” ไล่ รมว.อุตฯ พ้นเก้าอี้ ฟาด เก่งแต่พูดภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้เรื่องเหล็ก ปล่อยโรงงาน “ซินเคอหยวน” กลับมาเดินเครื่อง ถามไร้เตาปรุงแล้วคุณภาพผ่านได้อย่างไร
นายชยานันท์ เกตุเมฆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 1 พรรคกล้าธรรม ในฐานะวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้ง ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของโรงงานแห่งหนึ่ง แต่เป็นปัญหาใหญ่ของความเชื่อมั่นต่อระบบอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศ
นายชยานันท์ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลยังคงตอบสังคมเพียงว่า “ให้ยึดเอกสารเป็นหลัก” แต่คำถามของประชาชนไม่ได้จบอยู่แค่เอกสาร เพราะอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่คุ้มกะลาหัวคนไทยอยู่ทุกวันนั้น ถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็กที่ได้มาตรฐานจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้ตรวจ ใครเป็นผู้รับรอง และใครต้องรับผิดชอบ หากวันหนึ่งความผิดพลาดไม่ได้อยู่บนกระดาษ แต่อยู่บนชีวิตของประชาชน
“ปัญหา ซิน เคอ หยวน ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดให้จบด้วยประโยคว่าเอกสารผ่านแล้ว เพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่กระดาษหนึ่งชุด แต่คือความมั่นใจว่าเหล็กทุกเส้นที่ใช้ในประเทศนี้ปลอดภัยจริง ได้มาตรฐานจริง และไม่มีใครใช้ช่องว่างทางอำนาจเปิดทางให้ทุนใหญ่กลับมาเดินเครื่องโดยที่สังคมยังค้างคาใจ” นายชยานันท์ กล่าว
นายชยานันท์ กล่าวต่อว่า กรณีนี้สะท้อนปัญหาการบริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรง เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา สังคมยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเพียงพอ ทั้งในประเด็นมาตรฐานการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กของบริษัทแห่งนี้ แต่ฝ่ายบริหารกลับเลือกใช้ท่าทีพูดวน พูดหลบ และพูดเหมือนน้ำท่วมปาก โดยไม่กล้าเผชิญหน้ากับคำถามของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเข้าใจว่า งานอุตสาหกรรมไม่ใช่งานที่เอามือสมัครเล่นมาบริหารได้ เพราะนี่คือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เครื่องจักร มาตรฐานสินค้า มลพิษ ความปลอดภัย และชีวิตของประชาชน หากรัฐมนตรีไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ และไม่มีภาวะผู้นำพอที่จะอธิบายเรื่องใหญ่ระดับประเทศได้ ก็ควรเปิดทางให้คนที่เหมาะสมกว่าเข้ามาทำหน้าที่” นายชยานันท์ กล่าว
นายชยานันท์ กล่าวว่า รัฐมนตรีคนปัจจุบันอาจมีความสามารถด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษ แต่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการมากกว่าทักษะการพูด ต้องการความรู้จริง ความกล้าตัดสินใจ ความเข้าใจระบบอุตสาหกรรม และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของประชาชน หากถนัดงานต่างประเทศมากกว่า ก็ควรไปทำงานในสนามที่ตนถนัด ไม่ใช่ยืนบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในวันที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานเหล็ก
“วันนี้ฝ่ายค้านไม่ได้ถามเพื่อเล่นการเมือง แต่ถามแทนประชาชนทั้งประเทศ ว่า รัฐมนตรีอุตสาหกรรมยังมีความเหมาะสมที่จะนั่งเก้าอี้นี้ต่อไปหรือไม่ หากตอบคำถามสังคมไม่ได้ หากสร้างความมั่นใจให้ประชาชนไม่ได้ และหากทำได้เพียงถือเอกสารขึ้นมาบังความกังวลของชาวบ้าน ก็ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องพิจารณาเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด” นายชยานันท์ กล่าว
นายชยานันท์ ย้ำว่า รัฐบาลต้องไม่ทำให้กรณี ซิน เคอ หยวน กลายเป็นตัวอย่างของการบริหารแบบ “เอกสารผ่าน แต่ประชาชนไม่ผ่าน” เพราะความเชื่อมั่นของประเทศไม่ได้วัดจากลายเซ็นบนกระดาษเท่านั้น แต่วัดจากความมั่นใจของประชาชน ว่าเมื่อแหงนหน้ามองอาคารที่อยู่เหนือศีรษะ จะไม่ต้องตั้งคำถามในใจว่า เหล็กที่คุ้มกะลาหัวเรานั้น ปลอดภัยจริงหรือเป็นเพียงความปลอดภัยบนเอกสารราชการ
“ถ้ารัฐบาลยังดึงดันให้รัฐมนตรีที่ไม่มีน้ำหนักพอจะรับผิดชอบเรื่องใหญ่ระดับนี้นั่งอยู่ต่อไป ก็เท่ากับรัฐบาลเลือกปกป้องเก้าอี้ มากกว่าปกป้องความปลอดภัยของประชาชน และฝ่ายค้านจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปกับกองเอกสารอย่างแน่นอน” นายชยานันท์ กล่าว