“ไหม” วอนให้ความเป็นธรรม “ภาวุธ” รอดีเอสไอแจงละเอียด ยัน ปชน.พร้อมฟันวินัยหากหลักฐานแน่น เชื่อไม่กระทบเลือกตั้งผู้ว่าฯ

พรรคประชาชน ยันพร้อมฟันวินัยหากหลักฐาน “ภาวุธ” เอี่ยวตุ๋น Forex แน่น “ศิริกัญญา” วอนสังคมให้ความเป็นธรรม รอดีเอสไอแถลงรายละเอียด ปัดข่าวลือวิ่งเต้นอย่าเปิดก่อนเลือกตั้ง กทม. เชื่อไม่มีผลต่อคะแนนเสียง “ดร.โจ”
วันนี้ (19 มิ.ย.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดชื่อ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน Forex ว่า ได้มีการสอบถามไปบ้าง แต่อย่างที่เราทราบกันดี ว่า คงต้องรอให้ดีเอสไอแถลง จะรับรู้รับทราบตัวรายละเอียด เพราะตอนนี้มีแต่ข่าวต่างๆ ที่ออกมา ซึ่งก็ยังไม่สามารถได้รับการยืนยันได้ว่าตกลงข้อกล่าวหาเป็นอย่างไรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อต้องเข้าไปชี้แจงให้ถ้อยคำอย่างไรต่อไปคงจะต้องรอดูรายละเอียด
เมื่อถามว่า หากกระแสข่าวนี้มาช่วงเลือกตั้ง พรรคประชาชนยังเอาชื่อ นายภาวุธ ลงสมัคร สส.หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา ระบุว่า ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่าตกลงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อย่างตอนกรณีผู้สมัคร สส.กทม. ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะให้มีการฝากขัง ถึงแม้ว่าเราไม่เอาชื่อออกจากการเป็นผู้สมัครเขตที่ 33 แต่ก็ต้องหลุดจากการเป็นผู้สมัครทันทีเช่นเดียวกัน แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีความผิด อัยการไม่ได้สั่งฟ้องแต่อย่างใด เราก็อยากให้ความเป็นธรรมกับคนที่ตกเป็นเป้าสงสัย ว่า อาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้มีมูลมีข้อเท็จจริง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงและครอบครัวของเขาก็ค่อนข้างจะสูง อยากให้ทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรมด้วย
เมื่อถามว่า หากท้ายที่สุดหลักฐานแน่น นายภาวุธ ผิดจริง พรรคประชาชน จะจัดการอย่างไร น.ส. ศิริกัญญา กล่าวว่า ถ้าหลักฐานแน่น เราคงจะดำเนินการต่อไปในทางวินัย หรืออะไรก็ตาม แต่ ณ วันนี้ ยังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ ต้องรอให้ทางดีเอสไอเปิดเผยข้อมูลมาก่อน ส่วนจะออกจากบัญชีรายชื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานว่าความผิดเป็นอย่างไรด้วย
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตนคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องตามการแถลงอยู่ดี ว่าสรุปแล้วคดีเป็นอย่างไร
ส่วนที่พรรคประชาชนไปล็อบบี้ไว้อย่าเพิ่งเปิดชื่อก่อนการเลือกตั้ง กทม. น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง ไม่ได้มีการล็อบบี้อะไรอย่างไรเลย