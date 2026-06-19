พม.ผนึก 14 กระทรวง สร้างฐานข้อมูลสวัสดิการกลาง เชื่อมสิทธิคนไทยทุกช่วงวัย ลดตกหล่น-ซ้ำซ้อน

รัฐบาลโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือ 14 กระทรวง เดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางของประเทศ (Single Social Registry) เชื่อมโยงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐเข้าสู่ระบบเดียว ช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนมีความแม่นยำ ลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ และทำให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึง ไม่ตกหล่น
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสวัสดิการสังคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 14 กระทรวง เดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางของประเทศ (Single Social Registry) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิและสวัสดิการของประชาชนเข้าสู่ระบบกลาง อันจะนำไปสู่การจัดสวัสดิการที่แม่นยำ ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยอยู่ดี ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการสวัสดิการภาครัฐ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและความช่วยเหลือที่พึงได้รับอย่างทั่วถึง
ปัจจุบันการจัดสวัสดิการของภาครัฐยังมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลและข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางจึงเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลสวัสดิการจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน ทำให้ภาครัฐสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น พร้อมทั้งลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ
“รัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสวัสดิการจากการให้ความช่วยเหลือแบบแยกส่วน ไปสู่การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงาน ครอบครัว ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเปราะบาง โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก 14 กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบสวัสดิการที่ตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง
“ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศในการพัฒนาระบบสวัสดิการในระยะยาว เพราะจะช่วยให้ภาครัฐมองเห็นภาพรวมของประชาชนแต่ละกลุ่ม สามารถจัดสรรความช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ และลดโอกาสที่ผู้มีสิทธิจะตกหล่นจากระบบการช่วยเหลือ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน” ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว