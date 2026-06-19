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โค้งสุดท้ายเลือก ส.ก.ลาดกระบัง เดือด แชมป์เก่า "ดร.จอห์น" ผู้สมัครอิสระ ชน "อาย" สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง

สำหรับสนามผู้ว่าฯ กทม. ผลสำรวจจากหลายสำนักพบว่า ผู้ว่าฯ คนปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ประชาชนอีกจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรายใด ซึ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจนี้ อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้ขาดผลการเลือกตั้ง

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หลายพื้นที่มีการแข่งขันเข้มข้น โดยเฉพาะในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตใหญ่และได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครที่มีประสบการณ์กับผู้สมัครหน้าใหม่

ฝั่ง "ดร.จอห์น" สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร และแชมป์เก่า ส.ก.ลาดกระบัง จากการเลือกตั้งปี 2565 ซึ่งได้รับคะแนนสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร กลับมาลงสมัครอีกครั้งในนามผู้สมัครอิสระ กลุ่ม Better Bangkok หมายเลข 5

ขณะที่ "อาย" ชวัลพัชร สำเร็จวาณิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ และเป็นหลานสาวของ "ดร.อิ่ม" ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ดร.อิ่ม ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูนโยบายการประสานงานระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้าน ดร.จอห์น เดินหน้าหาเสียงในฐานะผู้สมัครอิสระ ขออาสาสานงานต่อ พร้อมย้ำว่าหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือการรับฟังปัญหาของประชาชน ผลักดันเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภา กทม. และติดตามให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมยืนยันว่า การพัฒนาลาดกระบังต้องอาศัยคนที่เข้าใจระบบ มีประสบการณ์ และสามารถผลักดันโครงการให้เกิดผลจริง เพราะทุกความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคำพูด แต่เกิดจากการลงมือทำและติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้สานงานต่อ เพื่อให้โครงการที่กำลังเดินหน้าไม่สะดุด และพัฒนาลาดกระบังให้ก้าวหน้าต่อไป

ศึกเลือกตั้ง ส.ก.ลาดกระบังครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าจับตา โดยการตัดสินใจของประชาชนจะอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ผลงาน และวิสัยทัศน์ ว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่มีผลงานต่อเนื่อง หรือผู้สมัครจากพรรคการเมืองเข้ามาทำหน้าที่ในวาระต่อไป




โค้งสุดท้ายเลือก ส.ก.ลาดกระบัง เดือด แชมป์เก่า "ดร.จอห์น" ผู้สมัครอิสระ ชน "อาย" สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
โค้งสุดท้ายเลือก ส.ก.ลาดกระบัง เดือด แชมป์เก่า "ดร.จอห์น" ผู้สมัครอิสระ ชน "อาย" สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
โค้งสุดท้ายเลือก ส.ก.ลาดกระบัง เดือด แชมป์เก่า "ดร.จอห์น" ผู้สมัครอิสระ ชน "อาย" สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย