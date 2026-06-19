โค้งสุดท้ายเลือก ส.ก.ลาดกระบัง เดือด แชมป์เก่า "ดร.จอห์น" ผู้สมัครอิสระ ชน "อาย" สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง
สำหรับสนามผู้ว่าฯ กทม. ผลสำรวจจากหลายสำนักพบว่า ผู้ว่าฯ คนปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ประชาชนอีกจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรายใด ซึ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจนี้ อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้ขาดผลการเลือกตั้ง
ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หลายพื้นที่มีการแข่งขันเข้มข้น โดยเฉพาะในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตใหญ่และได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครที่มีประสบการณ์กับผู้สมัครหน้าใหม่
ฝั่ง "ดร.จอห์น" สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร และแชมป์เก่า ส.ก.ลาดกระบัง จากการเลือกตั้งปี 2565 ซึ่งได้รับคะแนนสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร กลับมาลงสมัครอีกครั้งในนามผู้สมัครอิสระ กลุ่ม Better Bangkok หมายเลข 5
ขณะที่ "อาย" ชวัลพัชร สำเร็จวาณิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ และเป็นหลานสาวของ "ดร.อิ่ม" ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ดร.อิ่ม ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูนโยบายการประสานงานระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้าน ดร.จอห์น เดินหน้าหาเสียงในฐานะผู้สมัครอิสระ ขออาสาสานงานต่อ พร้อมย้ำว่าหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือการรับฟังปัญหาของประชาชน ผลักดันเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภา กทม. และติดตามให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมยืนยันว่า การพัฒนาลาดกระบังต้องอาศัยคนที่เข้าใจระบบ มีประสบการณ์ และสามารถผลักดันโครงการให้เกิดผลจริง เพราะทุกความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคำพูด แต่เกิดจากการลงมือทำและติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้สานงานต่อ เพื่อให้โครงการที่กำลังเดินหน้าไม่สะดุด และพัฒนาลาดกระบังให้ก้าวหน้าต่อไป
ศึกเลือกตั้ง ส.ก.ลาดกระบังครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าจับตา โดยการตัดสินใจของประชาชนจะอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ผลงาน และวิสัยทัศน์ ว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่มีผลงานต่อเนื่อง หรือผู้สมัครจากพรรคการเมืองเข้ามาทำหน้าที่ในวาระต่อไป