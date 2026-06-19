รัฐบาลสั่งตรวจสอบ “อกไก่ปั่นโปรตีน” หลังพบข้อสงสัยข้อมูลโภชนาการไม่ตรงฉลาก

รัฐบาลเอาจริงคุ้มครองผู้บริโภค สั่งตรวจสอบ “อกไก่ปั่นโปรตีน” หลังพบข้อสงสัยข้อมูลโภชนาการไม่ตรงฉลาก ผนึกกำลัง สคบ.–อย. ตรวจเข้มทั้งฉลากและโฆษณา
วันนี้ (19 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและโภชนาการที่ประชาชนใช้ประกอบการดูแลสุขภาพและควบคุมอาหาร ล่าสุด นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งการให้ สคบ. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์ “อกไก่ปั่นโปรตีน” ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงตามที่แสดงบนฉลาก โดยให้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างใกล้ชิด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกาย ผู้ควบคุมน้ำหนัก ผู้ป่วยที่ต้องควบคุมอาหาร รวมถึงผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ การระบุข้อมูลโภชนาการ โดยเฉพาะปริมาณโปรตีนบนฉลาก จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หากข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคและอาจสร้างความเข้าใจผิดในการบริโภคได้
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สินค้ากลุ่มสุขภาพเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและคาดหวังความถูกต้องของข้อมูลเป็นพิเศษ จึงไม่อาจยอมรับได้หากมีการแสดงข้อมูลบนฉลากหรือการโฆษณาที่ไม่ตรงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมกำชับให้ สคบ. และ อย. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ สคบ. ได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 และอยู่ระหว่างประสานงานกับ อย. เพื่อร่วมดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ด้านนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า การดำเนินการในเรื่องนี้จะแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยประเด็นเกี่ยวกับฉลากอาหาร ข้อมูลโภชนาการ และการโฆษณาคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหาร อยู่ในอำนาจของ อย. ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค อยู่ในอำนาจของ สคบ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากผลการตรวจสอบพบว่าคุณภาพหรือปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อาจเข้าข่ายเป็น “อาหารปลอม” ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการของภาครัฐจะยึดหลักข้อเท็จจริง ความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
“รัฐบาลยืนยันว่าผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่โฆษณาและระบุไว้บนฉลาก การใช้ประเด็นด้านสุขภาพเป็นเครื่องมือทางการตลาดต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค รัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน” นางสาวลลิดากล่าว
พร้อมกันนี้ รัฐบาลขอแนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ เลขสารบบอาหาร และข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้ง หากพบผลิตภัณฑ์ที่อาจมีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ สคบ. และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ส่วนกรณีปัญหาด้านอาหารหรือฉลากอาหาร สามารถแจ้งสายด่วน อย. 1556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป