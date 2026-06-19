“อนุทิน” บอกโลกนี้คือละคร ฉากสุดท้ายตายทุกตัว ย้ายผู้ว่าฯ-รองผู้ว่าฯ แค่ฉากหนึ่ง เชื่อประชาชนได้ประโยชน์

นายกฯ บอก “โลกคือละคร ฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร” หลังถูกถามย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต แค่ละครฉากหนึ่ง ขณะปมย้ายรองผู้ว่าฯ สงขลา เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ ขออย่าผูกติดตัวบุคคล
เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 19 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่ง อาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงิน โดย นายกฯ ทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่า “ละครฉากหนึ่ง“ ก่อนกล่าวอีกว่า โลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร
เมื่อถามว่า มีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่คนในพื้นที่เสียดาย เพราะได้วางระบบการป้องกันน้ำท่วม แต่เมื่อใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วม กลับถูกย้าย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ต้องห่วง เราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่ คือ การบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศ ใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุด คือ ประชาชน และประเทศต้องได้ประโยชน์ เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรม ใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ถ้ายังไม่ผิดกฎหมาย ตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
เมื่อถามว่า กรณีที่มีการมองว่าการย้าย นายธีระพงศ์ ช่วยชู อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กลับไปจังหวัดบ้านเกิด เป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไปถามดูว่าอวยหรือเปล่า พร้อมยืนยันว่า “ไม่มี นึกภาพออกไหมครับ”