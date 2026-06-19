"อนุทิน" เผยดึงข้อศอก "ฮุน มาเนต" คุยที่รัสเซีย ย้ำไม่เจรจาเรื่องอื่นถ้า UNCLOS ยังไม่จบ ผลออกมาถ้าชอบก็รับ ไม่ชอบก็ไม่รับ

"อนุทิน" เผยดึงข้อศอก "ฮุน มาเนต" คุยที่รัสเซีย ลั่นหากประนอมภาคบังคับตามกลไก UNCLOS ยังไม่จบ ไทยหยุดเจรจาเรื่องอื่นทุกกรอบ ผลออกมาถ้าเราชอบก็รับ ไม่ชอบก็ไม่รับ ย้ำสถานการณ์ชายแดนบั่นทอนความรู้สึกคนไทย และจะไม่พูดเรื่องเปิดด่านเด็ดขาด
เมื่อเวลา 08.15น. วันที่ 19 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นคงชายแดนของไทยมีอะไรต้องเฝ้าระวังหรือไม่ว่า เราก็เฝ้าระวังชายแดนเราตลอดเวลา ตนไปรัสเซียเที่ยวนี้ตอนที่นั่งอยู่ในห้องพักคอยก็ได้พูดคุยกับ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และพูดอย่างที่ตนให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทาง เรายังยืนยันจุดยืนของประเทศไทย สถานะของประเทศไทย และสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งเรื่อง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (UNCLOS) เรื่องท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ ทั้งกรอบคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (JBC) และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และถ้า UNCLOS ยังไปในแนวของการประนีประนอมภาคบังคับ ถ้ามีคำว่าบังคับเมื่อไหร่เราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบอื่นๆ ก่อน ก็เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลไทยได้วางเอาไว้ ส่วนเรื่องความพร้อมด้านชายแดนเราพร้อมอยู่แล้ว เราต้องเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าการพูดกันสองคนแบบนี้ได้บอกหรือไม่ว่าเขาจะไม่เปิดศึกอีก นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้น เขาเรียกว่า "ดึงข้อศอกมาคุยกันแค่นั้น" ตนว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วเพราะเวลาเจอกันตรงนั้นตามมารยาทธรรมเนียมการทูตเราต้องคุยอะไรอย่างไร ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมาย เมื่อถามอีกว่าเขาได้ชี้แจงเราบ้างหรือไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า เขาก็บอกว่าไม่ต้องการมีความขัดแย้ง ตนก็บอกว่าตนยิ่งไม่ต้องการให้มีความขัดแย้ง แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกคนไทย เขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกัน อย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไป แต่ปัจจุบันยังใช้แนวทางที่เราเสนอไปให้พูดคุยกันก่อน แต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับ เราก็ตั้งตัวแทนของเราไป ถ้าชอบเราก็รับ ไม่ชอบเราก็ไม่รับ
เมื่อถามว่าได้พูดเรื่องการเปิดด่านหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เปิดด่านปิดด่านมันคำต้องห้ามอยู่แล้ว ตนไม่ไปจักจี๊ไปพูดหรอก เดี๋ยวคนไทยโกรธตายไม่เอา