“รสนา” ถามรัฐบาลอายไหม ลาวไม่มีโรงกลั่น ต้องนำเข้านำมันจากไทย แต่ขายถูกกว่าลิตรละ 2-5 บาท

“อดีต สว.รสนา” ถามรัฐบาลน่าอายไหม หลัง สปป.ลาวลดราคาน้ำมันลงถูกกว่าไทย ดีเซลถูกกว่าลิตรละ 1.90 บาท เบนซีน 95 ถูกกว่าลิตรละ 5.44 บาท ทั้งที่ไม่มีโรงกลั่นและต้องนำเข้าจากไทย จี้รัฐบาลสั่งลดราคาแบบสุดซอบเหมือนตอนขึ้นราคา ลดภาษีสรรพสามิต หยุดจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และกรรมการนโยบายสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สภาผู้บริโภค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “รสนา โตสิตระกูล” ว่า สปป.ลาวนำเข้าน้ำมันจากไทย แต่ขายถูกกว่าน้ำมันไทย อเมซิ่งไทยแลนด์ไหม?!
เมื่อวานนี้ (17 มิถุนายน 2569) สปป.ลาวประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2,580 กีบต่อลิตร คิดเป็นเงินไทย 3.82 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกวันนี้ (18 มิ.ย.) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ อยู่ที่ประมาณ 36.90 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซล บี7 ของไทย ราคา 38.80 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลของลาวถูกกว่าดีเซล บี7 ถึง 1.90 บาทต่อลิตร
น้ำมันที่ลาวใช้เป็นดีเซล 100% ไม่มีส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล แต่กลับมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล บี7 ของพี่ไทยเกือบ 2 บาทต่อลิตร
ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 ปรับลดลง 1,110 กีบต่อลิตร หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.64 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเบนซิน 95 ใน สปป.ลาว ลดราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ 44.50 บาทต่อลิตร ในขณะที่เบนซิน 95 ของไทยราคาอยู่ที่ 49.94 บาทต่อลิตร น้ำมันลาวจึงมีราคาถูกกว่าพี่ไทย 5.44 บาทต่อลิตร
สปป.ลาวไม่มีโรงกลั่น นำเข้าน้ำมันจากไทย แต่กลับขายประชาชนลาวในราคาถูกกว่าที่คนไทยซื้อ ทั้งที่ไทยมีโรงกลั่นถึง 5 โรง กลั่นน้ำมันได้วันละ 1.23 ล้านบาร์เรล หรือวันละเกือบ 200 ล้านลิตร
รัฐบาลอนุทินรู้สึกอย่างไรบ้าง ?! ขายหน้าเพื่อนบ้านไหม ต้องตรวจสอบหรือไม่ว่า มีการปล่อยให้ล้วงกระเป๋าคนไทยมากเกินไปหรือไม่ ทั้งจากราคาเนื้อน้ำมันของผู้ประกอบการโรงกลั่น จากกองทุนน้ำมัน ที่กระทรวงพลังงานกำกับดูแล รวมทั้งกระทรวงคลังที่เก็บภาษีน้ำมันสรรพสามิตมากเกินไปหรือเปล่า?
เวลาขึ้นราคาไม่มีกั๊ก เดือนมีนาคม และต้นเมษายนขึ้นราคา ถี่ๆรัวๆรวม 8 ครั้ง วันที่ 27มีนาคม ขึ้นราคาน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ 6 บาท ตามมาด้วย 3.50 บาท 2.80บาท 1.20 บาท ดีเซลขึ้นราคารวม 20.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ขึ้นไปรวมทุกรายการ 33.41 บาท แต่เวลาลดราคาลงทีละ 50 สต. 70 สต. ชาวบ้านจึงพากันวิจารณ์เซ็งแซ่ว่า ขึ้นราคาตามตลาดโลก ลงราคาตามตลาดนัด ?!
ขอเรียกร้องรัฐบาลอนุทิน รัฐมนตรีเอกนัฏ รัฐมนตรีเอกนิติ ช่วยกันลดราคาน้ำมันให้สุดซอยเหมือนตอนขึ้นราคา หยุดเก็บเงินน้ำมันทุกชนิดเข้ากองทุนน้ำมัน คุมราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นตามข้อเสนอของภาคประชาชน หรือลดภาษีสรรพสามิตลงสัก 5 บาทต่อลิตร
กลุ่มเบนซินจะมีราคาต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร ดีเซลก็จะลดลงเหลือไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยกันลดค่าครองชีพจากราคาสินค้า และค่าขนส่ง ที่จะส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจไทย
ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล รัฐมนตรีคลัง และรัฐมนตรีพลังงาน ต้องควบคุมทุกฝ่ายหยุด หรือลดการล้วงกระเป๋าประชาชน คนไทยก็จะได้ราคาน้ำมันหน้าป้๊มที่มีความเป็นธรรมบ้าง
อย่าให้ขายหน้าพี่น้องชาวลาวเลย ว่าประเทศไทยมีโรงกลั่น ที่ส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาทเสียเปล่า แต่คนไทยกลับถูกขูดเลือดซิบๆ จากน้ำมันที่กลั่นได้เองในประเทศตัวเอง ??!!