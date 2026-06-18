กิ๊ก-ศศิธร ”ผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร อิสระเบอร์ 2 ชูแคมเปญดุ ‘เลือกปุ๊บ ทำงานปั๊บ’

วันนี้ (18 มิ.ย.) เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างแท้จริงสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 นี้ โดยสปอตไลต์ทุกดวงกำลังจับจ้องหนีไม่พ้น "พิกัดปราบเซียน" อย่าง เขตพระนคร พื้นที่เมืองเก่าที่เคี้ยวยากและต้องการคนรู้จริง
กระแสความนิยมของอดีตแชมป์เก่าสายตรอง “กิ๊ก-ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม” ผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร หมายเลข 2 พุ่งทะยานแรงไม่หยุด หลังจากรอบนี้เจ้าตัวตัดสินใจหักปากกาเซียน สลัดเสื้อสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ หันมาสวมเสื้อ "ผู้สมัครอิสระ" ยืนหยัดสู้ด้วยกระดูกทางการเมือง เนื้อผ้า และพอร์ตโฟลิโอผลงานล้วนๆ พร้อมปล่อยหมัดฮุกหมัดเด็ดผ่านแคมเปญจำง่ายที่ทำเอาคู่แข่งหน้าใหม่มีหนาวๆ ร้อนๆ
กางพอร์ตตัวแม่สายประสาน : รุก-รับ ปัญหารากหญ้า หมัดเด็ดที่ "กิ๊ก-ศศิธร" ใช้ขยี้และสร้างความได้เปรียบเหนือผู้สมัครหน้าใหม่ในพื้นที่ คือการหยิบยกโปรไฟล์การทำงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ส.ก. ที่ผ่านมา โดยเธอถูกขนานนามว่าเป็น "หน่วยเคลื่อนที่เร็ว" ที่พร้อมลุยเข้าตรอก ซอก ซอย ทั่วเขตพระนคร
สะท้อนเสียงจริงจากชาวบ้าน : ตีแผ่และรับฟังทุกปัญหา ตั้งแต่เรื่องปากท้อง, ทางเท้าชำรุด, แสงสว่างตามชุมชนที่ไม่เพียงพอ ลากไปจนถึงปัญหาระบบระบายน้ำและสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่า
ผลักดันสู่ความจริง ไม่ใช่แค่สร้างภาพ : เจ้าตัวย้ำชัด ไม่เคยรับเรื่องแล้วเงียบหาย แต่ใช้หมวกของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น แปรเปลี่ยนทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้กลายเป็น "กระทู้และข้อเสนอ" ยิงตรงเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สามัญสภา กทม. เพื่อทุบโต๊ะเรียกร้องและดึงงบประมาณลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริง
การเดินหน้าเคาะประตูบ้านเรียกคะแนนนิยมรอบนี้ ทีมงานของ "ศศิธร" วางกลยุทธ์ชูภาพลักษณ์ "นักบริหารหญิงรุ่นใหม่" ที่มีความดุดัน พึ่งพิงได้ และเข้าถึงง่ายในทุกอณูพื้นที่ โดยเธอเปิดใจถึงข้อได้เปรียบสำคัญของการเป็นอดีต ส.ก. ว่า "การทำงานให้คนกรุงเก่าพระนคร ไม่ใช่เวลามาลองผิดลองถูก หรือศึกษาหน้างานใหม่ ข้อดีของกิ๊กคือรู้จักพื้นที่ครบทุกมิติอย่างถ่องแท้ พร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องบประมาณพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่ค้างคาได้ทันทีแบบไม่มีรอยต่อ"
นอกจากนี้ เธอยังตอกย้ำถึงความเข้าใจในระบบราชการว่า หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองคือกลไกของ สภา กทม. ต้องถูกต้องตามระเบียบ ข้าราชการถึงจะยอมขยับและลงมือทำได้จริง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระนครถึงต้องเลือกคนทำงานที่มีประสบการณ์เข้าไปทำหน้าที่