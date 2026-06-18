มหาดไทย ล้มแผน 14.9 ล้าน ประมูล "ทาสีใหม่" รีโนเวทผนังอาคารศาลาว่าการกระทรวงฯ เหตุผู้ยื่น 2 ราย ไม่ผ่านการพิจารณา

มหาดไทย ล้มแผน 14.9 ล้าน ประมูล "ทาสีใหม่" รีโนเวทอาคารศาลาว่าการกระทรวงฯ เหตุผู้ยื่น 2 ราย ไม่ผ่านการพิจารณา เฉพาะโครงการนอกอาคาร ทั้ง 4 ด้าน วงเงิน 5.5 ล้าน ขนาดพื้นที่ 10,849.81 ตร.ม. หลังพบมีสภาพชํารุด สีหลุดลอก และวัสดุเสื่อมสภาพ เหตุใช้งานเป็นเวลานาน แถมฤดูฝน มีน้ำรั่วไหลทําลายผนัง-บัวปูนปั้นโบราณสถานเสียหายจ่อจ้างปรับปรุง พื้นผิวผนังและทาสีให้กลับมามีสภาพที่ดีดังเดิม ทั้งผนังทางเดิน/โถงบันได ระเบียงทางเดินชั้นล่าง/ชั้นบน ประตู-หน้าต่าง
วันนี้ (18 มิ.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) กรุงเทพฯ
แจ้งยกเลิกประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวผนังและทาสีภายนอก อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หนังสือระบุว่า ตามประกาศ สป.มท. ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิว ผนังและทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569 โดยใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ นั้น
"สป.มท.ได้ยกเลิกโครงการปรับปรุงพื้นผิว ผนังและทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา"
ทังนี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. สป.มท. ได้เปิดให้ยื่นซองประมูลโครงการดังกล่าว พบว่า มีจำนวนผู้เสนอราคา เพียง 2 ราย เฉพาะโครงการทาสีภายนอกอาคาร วงเงิน ตามราคากลาง วงเงิน 5,552,000 บาท
สำหรับโครงการนี้ สป.มท. เตรียมรีโนเวท หมู่ตึกกระทรวงเก่า หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มีนโยบายประหยัดงบประมาณและพลังงาน เช่น ระงับการก่อสร้างโครงการใหม่
โดยเฉพาะ งบลงทุนปี 2569 ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพื้นผิวผนังและทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการ ทั้ง 4 ด้าน ถนนอัษฎางค์ ถนนเฟื่องนคร ถนนราชบพิตร และ ถนนบำรุงเมือง วงเงินงบประมาณ 14,927,000 บาท โดย สป.มท. กำหนดราคากลาง วงเงิน 5,552,000 บาท
ตามร่างขอบเขตของงานโครงการฯ หรือ TOR ตอนหนึ่งระบุว่า ปัจจุบันพื้นผิวผนังและสีภายนอกอาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย มีสภาพชํารุด สีหลุดลอก และวัสดุเสื่อมสภาพ
"เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ประกอบกับในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำรั่วไหล ทําให้ผนังเกิดความชื้นได้รับความเสียหาย จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุง พื้นผิวผนังและทาสีภายนอก อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กลับมามีสภาพที่ดีดังเดิม"
สำหรับงานทาสี กำหนดเป็น 7 งวด ประกอบด้วย งานทาสีภายนอกอาคาร สกัดผิวปูนฉาบเดิม ขัดล้าง,ขุดลอก,อุดโป้ว, ฉาบปูนบัวปูนปั้นส่วนที่เสียหายใหม่ รูปแบบเดิมกรรมวิธีตามแนวทางการบูรณะโบราณสถาน รวมทั้งการรื้อถอนน็อต สกูร วัชพืช
งานขูดลอกทำความสะอาดสีน้ำมันเดิม ,ซ่อมแซมหน้าตาง ,ทาสีน้ำมันทาไม้
ขณะที่ยังมีแผนงานรวม เช่น งานซ่อมแซมปูนปั้นที่เสียหาย งานซ่อมแซมผิวผนังให้อยู่ในสภาพดี สำหรับ "งานทาสีใหม่" ประกอบด้วย ผนังด้านนอกทั้งหมด ผนังทางเดิน/โถงบันไดทั้งหมด ระเบียงทางเดินชั้นล่างและชั้นบนทั้งหมด และ ประตู-หน้าต่าง ด้านนอกทั้งหมด
สำหรับราคากลาง ที่กำหนดไว้ เช่น งานทาสีภายนอกอาคาร 10,849.81 ตร.ม. วงเงิน 1,165,704 บาท งานฉาบปูนบัวปูนปั้นส่วนที่เสียหายใหม่ 480 ตร.ม. วงเงิน 720,000 บาท เป็นต้น.