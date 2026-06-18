ครม.ตรวจแล้วร่างพ.ร.บ.งบฯ 70 จ่อชงที่ประชุม 23 มิ.ย. สรุปตัวเลขพ.ร.บ.โอนงบฯ ปี 69 ที่ 10,300 ล.

ครม.ตรวจร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 70 แล้ว จ่อชงเข้าที่ประชุม 23 มิ.ย. นี้ “ภราดร” เผย สำนักงบฯ สรุปตัวเลข พ.ร.บ.โอนงบฯ ปี 69 ที่ 10,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก “ก.คมนาคม-มหาดไทย-เกษตรฯ”
วันนี้ (18มิ.ย.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุม ครม. ว่าพ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 ตามปฏิทินแล้ว ต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท จากนั้น นำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ส่งสภาผู้แทนราษฎร
นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี 2569 วันนี้สำนักงบประมาณ ได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ 2569 เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น
โดยสำนักงบประมาณ สรุปตัวเลขของการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 10,300 ล้านบาทเศษ หลังจากนี้ จะรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ 3 วัน และวันจันทร์นี้ จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่ 23 มิถุนายนนี้ หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาในวันที่ 25 มิถุนายน นี้
ก่อนหน้านี้มีการตั้งเป้าว่าเงินจะโอนเข้ามาสูงกว่านี้ เหตุใดเหลือเพียงแค่ 10,300 ล้านบาทเศษ นายภราดร กล่าวว่า
จริง ๆ รัฐบาลตั้งเป้าไว้สูงพอสมควร หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และมีแนวทางโอนงบประมาณหลังจากที่เกิดสถานการณ์วิกฤตที่ตะวันออกกลางคิดว่าในช่วง 5 ถึง 6 เดือนสุดท้าย หรือสองไตรมาสสุดท้าย เงินงบประมาณที่ยังใช้ไม่หมดน่าจะมีอยู่เกือบ 100,000 ล้านบาท แต่เมื่อได้มีการแจ้งไปตามหน่วยก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ทำให้การการใช้งบประมาณเติบโตมากขึ้นในไตรมาสที่สามอย่างก้าวกระโดด ทำให้ทึ่คาดไว้ ค่อย ๆ ลดลงมาเหลือแค่ 10,300 ล้านบาท
ขณะที่งบประมาณที่โอนมาจะใช้รับมือกับสถานการณ์ใด นายภราดร กล่าวว่า ขณะนี้มีงบกลาง เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่ยังมีภารกิจที่รัฐบาลต้องนำไปชำระหนี้หลายส่วน เช่นรถไฟรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่มีภาระต้องจ่าย รวมถึงภาระกิจหลายอย่างที่ยังค้างจ่ายอยู่ เช่น สัปดาห์ที่ผ่านมามีงบในส่วนของงานพืชสวนโลก และมีหลายหน่วยราชการทำเรื่องขอมา ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณานำงบกลางไปใช้ ดังนั้น จึงมีภาระอีกพอสมควร ส่วนเงิน 10,300 ล้านบาท ที่ได้มานี้ก็โอนกลับมาที่งบกลาง และดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่าง ๆ ที่ขอเข้ามา ว่าหน่วยงานใดมีความจำเป็นมากน้อยอย่างไร ต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณคือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569 โดยเติมไว้เผื่อมีวิกฤตการณ์จะได้มีเม็ดเงินไปแก้ไข
ส่วนงบประมาณที่โอนมา ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้วิกฤติตะวันออกกลางแล้วใช่ นายภราดร กล่าวว่า ปัญหาตะวันออกกลางได้ใช้พ.ร.ก.กู้เงิน ไปส่วนหนึ่งแล้ว ทั้งโครงการไทยช่วยไทย และเติมให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่งบกลางส่วนนี้ หากเกิดเหตุหรือหากมีหน่วยงานต้องใช้และหากเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ตะวันออกกลางก็ยังมีเหตุผลที่จะสามารถหยิบงบกลางไปใช้ดำเนินการได้อยู่ เช่น กระทรวงคมนาคมการชดเชยภาคขนส่งที่ในช่วงเดือนเมษายนที่รัฐบาลออกมาตรการและใช้งบกลางไป 1,600 ล้านบาท ชดเชยให้กับผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยและในส่วนนี้ที่โอนกลับมาก็เป็นงบกลางก็เอาไปใช้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตะวันออกกลางได้เช่นกัน
ทั้งนี้ เงินที่โอนเข้ามางบกลางได้จากหน่วยงานใดสูงสุด นายภราดร กล่าวว่า มีหลายหน่วยงานที่มีงบสูงสุด เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหลักหลายพันล้านบาท