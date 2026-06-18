“ภาวุธ” หายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดี Forex ไร้เงาถก TH-AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบ

สส.พรรคส้ม หายเข้ากลีบเมฆ! ไม่โผล่สภาฯ หลังมีชื่อโยงคดี Forex ปริศนา ขาดวงถก TH-AI Passport ทั้งที่เคยเป็นตัวหลักตรวจสอบ
วันนี้ (18มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ภายหลังจากกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 24 จุดทั่วประเทศ พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท และอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก รวมบุคคล 57 ราย และนิติบุคคล 20 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งนี้ กระแสข่าวที่ถูกจับตาในทางการเมือง คือการมีชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เกี่ยวข้องด้วย
ล่าสุด ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการ นายภาวุธไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่อย่างใด แต่จนถึงช่วงบ่ายยังไม่ปรากฏตัวที่รัฐสภา ที่น่าสังเกตคือ ในวันนี้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.งบประมาณ และนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.กฎหมายฯ ร่วมพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport และที่ผ่านมานายภาวุธเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตาม ตรวจสอบ และตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ TH-AI Passport มาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้